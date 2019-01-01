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Андрій Покровський пояснив, чому не йде у Верховну Раду. ВІДЕО

Андрій Покровський пояснив, чому не йде у Верховну Раду. ВІДЕО
Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» та депутат Луцької міської ради Андрій Покровський пояснив, чому не балотується у Верховну Раду.

Про це він розповів у ток-шоу «Протилужний Погляд LIVE» 4 липня на 12 каналі, передає Конкурент.

«Країна вчергове перебуває у стадії тотальних змін. Ми маємо дострокові парламентські вибори, вся країна очікує на якісь дива. Я дуже ретельно спостерігав за президентськими виборами, аналізував всі ці речі і зрозумів, що запит на зміни в суспільства шалений. Але зміни можуть бути і позитивні, і негативні. Тому я як людина свідома, як людина передусім практична, як людина з певним життєвим досвідом розумію, що швидко і якісно змінити країну не так легко», – зауважив Андрій Покровський.

Він зазначив, що позиціонує себе переважно як бізнесмен і спирається на практицизм і ретельну відповідальність.

«Тому я для себе чітко зрозумів: по-перше, я працюю депутатом Луцької міської ради на громадських засадах і всі ті задачі, які я ставив для себе, я ще не реалізував, я ще не досяг мети, заради якої я йшов у Луцьку міську раду. Тому покинути цю роботу і почати іншу – це не входить в межі мого характеру.

По-друге, я маю робити певний вибір. Якщо я піду в Верховну Раду, мені прийдеться покинути свою роботу в бізнесі. Я ще не готовий цього зробити. Я беру відповідальність за виборців, коли працюю депутатом міської ради, так само я беру відповідальність за своїх працівників. А їх дуже багато. Мені не так легко було вирішити, але я для себе чітко визначився, що брати участі в цих виборах не буду.

Не все те, що я хотів зробити для лучан на посаді депутата Луцькради, я зробив, тому я буду плідно і чесно допрацьовувати і реалізовувати той мандат довіри лучан, який вони мені виділили», – пояснив Покровський.


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Теги: Андрій Покровський
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