У волинянки виявили страшну недугу: рідні благають про допомогу

Олена Довгополик з Любешівського району потребує допомоги у подоланні страшної недуги. Рідні просять усіх небайдужих не стояти осторонь цієї біди.



Нещодавно ця жінка вела досить активний спосіб життя: ходила на роботу, піклувалася про сім'ю, раділа кожному дню. А нині – все, як у страшному сні, - пише газета



Лікарі поставили жінці діагноз – «Асептичний некроз головок обох стегон ІІІ-стадія».



Побороти недугу може допомогти операція. Але коштує вона понад 100 тисяч гривень (заміна тільки одного суглоба). Така сума для сім'ї - не підйомна. Тому рідні просять допомогти усіх небайдужих людей.



Реквізити для перерахування коштів: картка ПриватБанку 5168 7573 1152 0706 (Довгополик Олена Іванівна).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. з Любешівського району потребує допомоги у подоланні страшної недуги. Рідні просять усіх небайдужих не стояти осторонь цієї біди.Нещодавно ця жінка вела досить активний спосіб життя: ходила на роботу, піклувалася про сім'ю, раділа кожному дню. А нині – все, як у страшному сні, - пише газета "Нове життя" Лікарі поставили жінці діагноз – «Асептичний некроз головок обох стегон ІІІ-стадія».Побороти недугу може допомогти операція. Але коштує вона понад 100 тисяч гривень (заміна тільки одного суглоба). Така сума для сім'ї - не підйомна. Тому рідні просять допомогти усіх небайдужих людей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію