У волинянки виявили страшну недугу: рідні благають про допомогу
Сьогодні, 10:26
Олена Довгополик з Любешівського району потребує допомоги у подоланні страшної недуги. Рідні просять усіх небайдужих не стояти осторонь цієї біди.
Нещодавно ця жінка вела досить активний спосіб життя: ходила на роботу, піклувалася про сім'ю, раділа кожному дню. А нині – все, як у страшному сні, - пише газета "Нове життя".
Лікарі поставили жінці діагноз – «Асептичний некроз головок обох стегон ІІІ-стадія».
Побороти недугу може допомогти операція. Але коштує вона понад 100 тисяч гривень (заміна тільки одного суглоба). Така сума для сім'ї - не підйомна. Тому рідні просять допомогти усіх небайдужих людей.
Реквізити для перерахування коштів: картка ПриватБанку 5168 7573 1152 0706 (Довгополик Олена Іванівна).
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Нещодавно ця жінка вела досить активний спосіб життя: ходила на роботу, піклувалася про сім'ю, раділа кожному дню. А нині – все, як у страшному сні, - пише газета "Нове життя".
Лікарі поставили жінці діагноз – «Асептичний некроз головок обох стегон ІІІ-стадія».
Побороти недугу може допомогти операція. Але коштує вона понад 100 тисяч гривень (заміна тільки одного суглоба). Така сума для сім'ї - не підйомна. Тому рідні просять допомогти усіх небайдужих людей.
Реквізити для перерахування коштів: картка ПриватБанку 5168 7573 1152 0706 (Довгополик Олена Іванівна).
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