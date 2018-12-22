На автодорозі «Київ-Ковель» – масштабна аварія: є потерпілі.ФОТО





Автопригода трапилась вчора, 4 липня, близько 3 години дня, – інформує



Відомо, учасники автопригоди – водії автівок Volkswagen Golf, Hyundai Accent, Skoda Octavia, Lexus GX 470 та автобусу «Рута».



Інспектори встановили попередню інформацію щодо перебігу цієї ДТП.



«Авто Skoda здійснював обгін і відразу після того зіштовхнувся з Volkswagen. Водій Volkswagen у той момент здійснював поворот ліворуч. Проте, через зіткнення з Skoda, завершити поворот не вдалось, і Volkswagen відкинуло на Lexus, далі по інерції на Hyundai та автобус «Рута»", – розповів свідок.



Повідомили, водії та пасажири автівок Volkswagen Golf та Hyundai Accent – госпіталізовані.



На місце аварії відразу викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин справи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На 33-му кілометрі автодороги «Київ-Ковель» (у Київській області) відбулася ДТП за участю 5-ти транспортних засобів, є потерпілі.Автопригода трапилась вчора, 4 липня, близько 3 години дня, – інформує патрульна поліція Київської області на сторінці Facebook.Відомо, учасники автопригоди – водії автівок Volkswagen Golf, Hyundai Accent, Skoda Octavia, Lexus GX 470 та автобусу «Рута».Інспектори встановили попередню інформацію щодо перебігу цієї ДТП.«Авто Skoda здійснював обгін і відразу після того зіштовхнувся з Volkswagen. Водій Volkswagen у той момент здійснював поворот ліворуч. Проте, через зіткнення з Skoda, завершити поворот не вдалось, і Volkswagen відкинуло на Lexus, далі по інерції на Hyundai та автобус «Рута»", – розповів свідок.Повідомили, водії та пасажири автівок Volkswagen Golf та Hyundai Accent – госпіталізовані.На місце аварії відразу викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин справи.

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