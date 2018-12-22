вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На автодорозі «Київ-Ковель» – масштабна аварія: є потерпілі.ФОТО

На автодорозі «Київ-Ковель» – масштабна аварія: є потерпілі.ФОТО
На 33-му кілометрі автодороги «Київ-Ковель» (у Київській області) відбулася ДТП за участю 5-ти транспортних засобів, є потерпілі.

Автопригода трапилась вчора, 4 липня, близько 3 години дня, – інформує патрульна поліція Київської області на сторінці Facebook.

Відомо, учасники автопригоди – водії автівок Volkswagen Golf, Hyundai Accent, Skoda Octavia, Lexus GX 470 та автобусу «Рута».

Інспектори встановили попередню інформацію щодо перебігу цієї ДТП.

«Авто Skoda здійснював обгін і відразу після того зіштовхнувся з Volkswagen. Водій Volkswagen у той момент здійснював поворот ліворуч. Проте, через зіткнення з Skoda, завершити поворот не вдалось, і Volkswagen відкинуло на Lexus, далі по інерції на Hyundai та автобус «Рута»", – розповів свідок.

Повідомили, водії та пасажири автівок Volkswagen Golf та Hyundai Accent – госпіталізовані.

На місце аварії відразу викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин справи.

На автодорозі «Київ-Ковель» – масштабна аварія: є потерпілі.ФОТО
На автодорозі «Київ-Ковель» – масштабна аварія: є потерпілі.ФОТО
На автодорозі «Київ-Ковель» – масштабна аварія: є потерпілі.ФОТО
На автодорозі «Київ-Ковель» – масштабна аварія: є потерпілі.ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Київ-Ковель, маштабна аварія, є потерпілі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Оздоровчий табір, у якому масово потруїлись діти, закрили на карантин
Сьогодні, 13:50
Волинські випускники відзняли кліп-прощання зі школою. ВІДЕО
Сьогодні, 13:49
На автодорозі «Київ-Ковель» – масштабна аварія: є потерпілі.ФОТО
Сьогодні, 13:28
Дематюкація мови: що про це думають лучани. ВІДЕО
Сьогодні, 13:16
«Це відверта брехня», – замкерівника Луцького МПД ДП «Укрспирт» про звинувачення у смороді
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
Траса Київ–Ковель стане першою в Україні дорогою з 5G Траса Київ–Ковель стане першою в Україні дорогою з 5G
13 березень, 22:10
«Сіра тряпка – це наволочка, яку мені видали», – лучанка про сервіс потяга «Київ-Ковель». ФОТО «Сіра тряпка – це наволочка, яку мені видали», – лучанка про сервіс потяга «Київ-Ковель». ФОТО
10 березень, 22:47
На трасі Ковель–Київ – довжелезний затор через аварії. ФОТО На трасі Ковель–Київ – довжелезний затор через аварії. ФОТО
22 грудень, 2018, 15:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку автомобіль збив велосипедиста: деталі аварії
04 липень, 10:21
 1
Волинські дорожники розпочали ремонт покриття у Ковельському районі
Сьогодні, 14:02
 0
Затримали ще одного підозрюваного у смертельній стрілянині на Набережній у Луцьку
Сьогодні, 13:51
 0
Оздоровчий табір, у якому масово потруїлись діти, закрили на карантин
Сьогодні, 13:50
 0
Волинські випускники відзняли кліп-прощання зі школою. ВІДЕО
Сьогодні, 13:49
 0
Медіа
відео
1/8
﻿