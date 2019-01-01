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Благодійники передали для Луцького навчально-реабілітаційного центру обладнання. ВІДЕО

Благодійники передали для Луцького навчально-реабілітаційного центру обладнання. ВІДЕО
Нове обладнання для розвитку дітей отримав сьогодні, 5 липня, Луцький навчально-реабілітаційний центр.

Дидактичні ігри Монтессорі закладу передали благодійники, - інформує Суспільне Волині.

Директорка навчально-реабілітаційного центру Леся Волинець оглянула нове обладнання. Дерев’яні пазли, набори геометричних фігур – ці розвиваючі іграшки, каже, допоможуть їхнім учням краще пізнати світ.

«В нашому закладі навчається 280 діток з різними порушеннями розвитку, 56 з них - на індивідуальній формі навчання. Це обладнання спонсорське допоможе діткам в розвитку на уроках корекції знань, логопедичних знань», - розповідає директорка Луцького навчально-реабілітаційного центру Леся Волинець.

Дидактичні ігри, що використовуються за методикою Монтессорі, для Луцького реабілітаційного центру купили благодійники.

«Кошти збираємо способом продажу сувенірної продукції. У Луцьку це четверта акція, ми збирали гроші для дитячої лікарні, будинку дитини, сподіваємося, буде корисним», - каже благодійниця Аліна Ільчук.

З новим обладнанням педагоги реабілітаційного центру та їх вихованці працюватимуть після літніх канікул.




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Теги: благодійники, допомога
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