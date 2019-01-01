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У Луцьку взялись за небезпечні тротуари

У Луцьку взялись за небезпечні тротуари
Замість безпечного тротуару – ями та горбики. На вулиці Гулака-Артемовського не облаштована пішохідна зона.

Лучани скаржаться, що тут неодноразово травмувалися люди – повідомляє 12 канал.

Чиновники кажуть, що про благоустрій лучан турбуються. Тендер щодо поточного ремонту тротуару провели. Переможець – підприємство Бетон Брук Сервіс. Роботи уже розпочали.

Стан тротуарів був жахливий, тож роботи чимало – кажуть владці. Однак, обіцяють, зробити все якомога швидше, щоб лучани нарешті мали безпечну пішохідну зону.


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Теги: ремонт, тротуари, Гулака-Артемовського, тендер
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