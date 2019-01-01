У Луцьку взялись за небезпечні тротуари





Лучани скаржаться, що тут неодноразово травмувалися люди – повідомляє



Чиновники кажуть, що про благоустрій лучан турбуються. Тендер щодо поточного ремонту тротуару провели. Переможець – підприємство Бетон Брук Сервіс. Роботи уже розпочали.



Стан тротуарів був жахливий, тож роботи чимало – кажуть владці. Однак, обіцяють, зробити все якомога швидше, щоб лучани нарешті мали безпечну пішохідну зону.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Замість безпечного тротуару – ями та горбики. На вулиці Гулака-Артемовського не облаштована пішохідна зона.Лучани скаржаться, що тут неодноразово травмувалися люди – повідомляє 12 канал Чиновники кажуть, що про благоустрій лучан турбуються. Тендер щодо поточного ремонту тротуару провели. Переможець – підприємство Бетон Брук Сервіс. Роботи уже розпочали.Стан тротуарів був жахливий, тож роботи чимало – кажуть владці. Однак, обіцяють, зробити все якомога швидше, щоб лучани нарешті мали безпечну пішохідну зону.

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