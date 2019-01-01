вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют на 8 липня: гривня стрімко зростає

Курс валют на 8 липня: гривня стрімко зростає
На 8 липня 2019 року офіційний курс гривні встановили на рівні 25,71 гривень за долар.

Про це йдеться на сайті Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 8 липня встановлені на такому рівні:

25.711361 грн за долар;

28.950992 грн за євро;

0.404370 грн за російський рубль.

6, 820182 грн за польський злотий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали краєвиди волинського села із висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 09:23
У Луцьку обмежать рух транспорту на Молоді
Сьогодні, 09:15
Курс валют на 8 липня: гривня стрімко зростає
Сьогодні, 09:00
Пів кілограма ковбаси і 10 шоколадок: на Волині жінка обікрала будинок односельчанина
Сьогодні, 08:57
Волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:36
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 7 липня Курс валют у Луцьку на 7 липня
07 липень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 22 червня Курс валют у Луцьку на 22 червня
22 червень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 7 червня Курс валют у Луцьку на 7 червня
07 червень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 1 червня Курс валют у Луцьку на 1 червня
01 червень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні заборонять продавати частину сигарет
07 липень, 12:22
 1
Тернопільщину засипало рясним градом. ФОТО
Сьогодні, 10:11
 0
«Захмарні» премії, захват від Палиці та рейтинг холостяків: відверто з Ігорем Поліщуком. ІНТЕРВ’Ю
Сьогодні, 10:06
 0
За декілька метрів – велика парковка: у Луцьку автохами паркуються на газонах. ФОТО
Сьогодні, 10:02
 0
На Волині судитимуть підприємця, який підробив документи щодо ремонту військової будівлі
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿