Курс валют на 8 липня: гривня стрімко зростає





Про це йдеться на сайті Національного банку України.



Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 8 липня встановлені на такому рівні:



25.711361 грн за долар;



28.950992 грн за євро;



0.404370 грн за російський рубль.



6, 820182 грн за польський злотий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На 8 липня 2019 року офіційний курс гривні встановили на рівні 25,71 гривень за долар.Про це йдеться на сайті Національного банку України.Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 8 липня встановлені на такому рівні:25.711361 грн за долар;28.950992 грн за євро;0.404370 грн за російський рубль.6, 820182 грн за польський злотий.

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