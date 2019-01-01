Курс валют на 8 липня: гривня стрімко зростає
Сьогодні, 09:00
На 8 липня 2019 року офіційний курс гривні встановили на рівні 25,71 гривень за долар.
Про це йдеться на сайті Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 8 липня встановлені на такому рівні:
25.711361 грн за долар;
28.950992 грн за євро;
0.404370 грн за російський рубль.
6, 820182 грн за польський злотий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 8 липня встановлені на такому рівні:
25.711361 грн за долар;
28.950992 грн за євро;
0.404370 грн за російський рубль.
6, 820182 грн за польський злотий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку обмежать рух транспорту на Молоді
Сьогодні, 09:15
Курс валют на 8 липня: гривня стрімко зростає
Сьогодні, 09:00
Пів кілограма ковбаси і 10 шоколадок: на Волині жінка обікрала будинок односельчанина
Сьогодні, 08:57
Волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:36