Луцька лікарка розповіла, яка музика є небезпечною для здоров'я





Про це розповіла лікар-отоларинголог медичного центру Майя Грибок.



«Згідно статистичних даних, від 50 до 100 мільйонів людей користуються сучасним гаджетами, слухають аудіозаписи у навушниках. З них 5 – 10% не просто постійно використовують МP3 – плеєри, а ще й прослуховують дуже гучну музику. Ті, хто це робить, на жаль, не задумуються про значний ризик отримати зниження слуху та навіть втратити його повністю!» – каже лікарка.



Інтенсивність звуку, що прийнятна для людського вуха – 10 – 20 децибел. При інтенсивності від 130 дБ до 160 дБ може бути розрив барабанних перетинок. Шепітна мова оцінюється в 20 дБ, а звичайна розмова – 30 – 35 дБ. Крик з інтенсивністю в 60 дБ призводить до дискомфорту зі сторони вуха.



Потужний і тривалий вплив сильного звуку на внутрішнє вухо призводить до пошкодження слухового нерва, наслідок – зниження слуху і глухота. Одна з поширених реакцій на тривалий і сильний вплив звуку є дзвін або надокучливий шум у вухах (від лат. – тінітус).



«Це небезпечний симптом, який може перерости в прогресуюче зниження, при якому спілкування з оточуючими стає скрутним.



Різні види музики впливають на слух по-різному. Найбільш небезпечна – рок і реп. Найменш – латиноамериканська і класична музика», – йдеться у дописі.



Зазначають, що відновлення слуху можливе тільки на I – II стадії ушкодження слухового нерва.



Як берегти слух:



- допустиме перебування в навушниках протягом дня – 1 година;

- зменшувати рівень гучності в навушниках;

- змінювати маленькі навушники на великі закриті - вони менш небезпечні;

- давати своїм вухам відпочинок;

- слухати музику з комфортом;

- регулярно перевіряти слух (1 раз в рік);

- при найменших ознаках порушення слуху – консультуватись з отоларингологом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найбільш шкідлива музика для людського вуха – реп та рок.Про це розповіла лікар-отоларинголог медичного центру «Благомед» «Згідно статистичних даних, від 50 до 100 мільйонів людей користуються сучасним гаджетами, слухають аудіозаписи у навушниках. З них 5 – 10% не просто постійно використовують МP3 – плеєри, а ще й прослуховують дуже гучну музику. Ті, хто це робить, на жаль, не задумуються про значний ризик отримати зниження слуху та навіть втратити його повністю!» – каже лікарка.Інтенсивність звуку, що прийнятна для людського вуха – 10 – 20 децибел. При інтенсивності від 130 дБ до 160 дБ може бути розрив барабанних перетинок. Шепітна мова оцінюється в 20 дБ, а звичайна розмова – 30 – 35 дБ. Крик з інтенсивністю в 60 дБ призводить до дискомфорту зі сторони вуха.Потужний і тривалий вплив сильного звуку на внутрішнє вухо призводить до пошкодження слухового нерва, наслідок – зниження слуху і глухота. Одна з поширених реакцій на тривалий і сильний вплив звуку є дзвін або надокучливий шум у вухах (від лат. – тінітус).«Це небезпечний симптом, який може перерости в прогресуюче зниження, при якому спілкування з оточуючими стає скрутним.Різні види музики впливають на слух по-різному. Найбільш небезпечна – рок і реп. Найменш – латиноамериканська і класична музика», – йдеться у дописі.Зазначають, що відновлення слуху можливе тільки на I – II стадії ушкодження слухового нерва.- допустиме перебування в навушниках протягом дня – 1 година;- зменшувати рівень гучності в навушниках;- змінювати маленькі навушники на великі закриті - вони менш небезпечні;- давати своїм вухам відпочинок;- слухати музику з комфортом;- регулярно перевіряти слух (1 раз в рік);- при найменших ознаках порушення слуху – консультуватись з отоларингологом.

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