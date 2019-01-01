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Луцька лікарка розповіла, яка музика є небезпечною для здоров'я

Луцька лікарка розповіла, яка музика є небезпечною для здоров'я
Найбільш шкідлива музика для людського вуха – реп та рок.

Про це розповіла лікар-отоларинголог медичного центру «Благомед» Майя Грибок.

«Згідно статистичних даних, від 50 до 100 мільйонів людей користуються сучасним гаджетами, слухають аудіозаписи у навушниках. З них 5 – 10% не просто постійно використовують МP3 – плеєри, а ще й прослуховують дуже гучну музику. Ті, хто це робить, на жаль, не задумуються про значний ризик отримати зниження слуху та навіть втратити його повністю!» – каже лікарка.

Інтенсивність звуку, що прийнятна для людського вуха – 10 – 20 децибел. При інтенсивності від 130 дБ до 160 дБ може бути розрив барабанних перетинок. Шепітна мова оцінюється в 20 дБ, а звичайна розмова – 30 – 35 дБ. Крик з інтенсивністю в 60 дБ призводить до дискомфорту зі сторони вуха.

Потужний і тривалий вплив сильного звуку на внутрішнє вухо призводить до пошкодження слухового нерва, наслідок – зниження слуху і глухота. Одна з поширених реакцій на тривалий і сильний вплив звуку є дзвін або надокучливий шум у вухах (від лат. – тінітус).

«Це небезпечний симптом, який може перерости в прогресуюче зниження, при якому спілкування з оточуючими стає скрутним.

Різні види музики впливають на слух по-різному. Найбільш небезпечна – рок і реп. Найменш – латиноамериканська і класична музика», – йдеться у дописі.

Зазначають, що відновлення слуху можливе тільки на I – II стадії ушкодження слухового нерва.

Як берегти слух:

- допустиме перебування в навушниках протягом дня – 1 година;
- зменшувати рівень гучності в навушниках;
- змінювати маленькі навушники на великі закриті - вони менш небезпечні;
- давати своїм вухам відпочинок;
- слухати музику з комфортом;
- регулярно перевіряти слух (1 раз в рік);
- при найменших ознаках порушення слуху – консультуватись з отоларингологом.

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Теги: медик, Волинь
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