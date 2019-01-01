10 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:12
10 липня в народному календарі вшановують Самсона – сина благородних та заможних римлян, який ставши лікарем допомагав хворим. Господь побачив благі наміри Самсона і подарував йому дар чудотворення.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Володимир, Георгій, Іван, Мартін, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 10 липня
– На Самсона дощ – дощі будуть постійно йти аж до бабиного літа
– Кучеряві хмари 10 липня пливуть з північної сторони – до засухи. Якщо хмари пливуть із Заходу, то буде негода.
Що можна робити 10 липня
1. День вдалий для фінансових рішень.
2. Втілюйте цього дня все вами задумане, адже кожна справа увінчається успіхом.
Що не можна робити 10 липня
1. Не сперечайтеся зі старшими за себе людьми.
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Іменини сьогодні святкують: Олександр, Володимир, Георгій, Іван, Мартін, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 10 липня
– На Самсона дощ – дощі будуть постійно йти аж до бабиного літа
– Кучеряві хмари 10 липня пливуть з північної сторони – до засухи. Якщо хмари пливуть із Заходу, то буде негода.
Що можна робити 10 липня
1. День вдалий для фінансових рішень.
2. Втілюйте цього дня все вами задумане, адже кожна справа увінчається успіхом.
Що не можна робити 10 липня
1. Не сперечайтеся зі старшими за себе людьми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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