вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чиновник, якого Зеленський вигнав з наради, планує подати в суд та вимагає вибачень

Чиновник, якого Зеленський вигнав з наради, планує подати в суд та вимагає вибачень
Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок, якого сьогодні Президент України Володимир Зеленський вигнав з робочої наради у Борисполі, планує “здатись” Службі Безпеки України як “розбійник”, а також звернеться до суду через образу честі і гідності.

На питання про те, чи планує Годунок подавати до суду на Президента, він сказав: “Так”, - пише УНН.

“Завтра на 12:00 я планую прес-конференцію під стінами Служби безпеки України. Мене назвали чортом, розбійником і бандитом, тож я піду сам здаватись. Хай на мене найдуть, перевіряють, допитують, відбитки здам. Аналізи, мабуть, здам. Що йому ще треба?... Вони переплутали. Я ж не представник РДА, я — обраний людьми, громадою міста Борисполя депутат. Ніякий я не бандит, ніякої судимості у мене нема. На сайті ЦВК чітко написано — „несудимий“. Отримаю довідку, і буду стягувати з Президента гроші, які так само віддам в АТО, за образу честі і гідності, яку він зробив або яку йому підсунуло оточення СМС-ками”, — сказав секретар Бориспільської міської ради.

Водночас він не виключив, що не буде подавати до суду, якщо Президент принесе публічне вибачення.

“Я ж голосував за нього, я можу і проковтнути. Тільки я думаю, що такого ніколи не буде. Якщо буде вибачення — питань нема”, — додав він.

Нагадаємо, 10 липня під час робочої наради у Борисполі на Київщині Президент України Володимир Зеленський вигнав з наради секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка, назвавши його “розбійником”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Зеленський, Годунок, скандал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чиновник, якого Зеленський вигнав з наради, планує подати в суд та вимагає вибачень
Сьогодні, 00:18
11 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Зелений коридор» та навчання для ЄС та НАТО: Зеленський запропонував змінити Чорнобильську зону
10 липень, 23:37
Луцький нацгвардієць розповів, як допомагав постраждалому в ДТП мотоциклістові
10 липень, 23:16
До Луцька приїде Арсен Мірзоян
10 липень, 22:38
Схожі новини
«Вийди звідси, розбійник ти!»: Зеленський зі скандалом вигнав чиновника під час зустрічі. ВІДЕО «Вийди звідси, розбійник ти!»: Зеленський зі скандалом вигнав чиновника під час зустрічі. ВІДЕО
10 липень, 15:18
На Волині селяни, які перекривали трасу задля повернення Московського патріархату, звернулись до Зеленського На Волині селяни, які перекривали трасу задля повернення Московського патріархату, звернулись до Зеленського
08 липень, 00:25
Українцям пропонують спрощену систему виїзду до Канади Українцям пропонують спрощену систему виїзду до Канади
04 липень, 18:45
У «Луцькводоканалі» спростували причетність до смороду у місті У «Луцькводоканалі» спростували причетність до смороду у місті
03 липень, 17:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чиновник, якого Зеленський вигнав з наради, планує подати в суд та вимагає вибачень
Сьогодні, 00:18
 0
11 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Зелений коридор» та навчання для ЄС та НАТО: Зеленський запропонував змінити Чорнобильську зону
10 липень, 23:37
 0
Луцький нацгвардієць розповів, як допомагав постраждалому в ДТП мотоциклістові
10 липень, 23:16
 0
До Луцька приїде Арсен Мірзоян
10 липень, 22:38
 0
Медіа
відео
1/8
﻿