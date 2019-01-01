Чиновник, якого Зеленський вигнав з наради, планує подати в суд та вимагає вибачень





На питання про те, чи планує Годунок подавати до суду на Президента, він сказав: “Так”, - пише



“Завтра на 12:00 я планую прес-конференцію під стінами Служби безпеки України. Мене назвали чортом, розбійником і бандитом, тож я піду сам здаватись. Хай на мене найдуть, перевіряють, допитують, відбитки здам. Аналізи, мабуть, здам. Що йому ще треба?... Вони переплутали. Я ж не представник РДА, я — обраний людьми, громадою міста Борисполя депутат. Ніякий я не бандит, ніякої судимості у мене нема. На сайті ЦВК чітко написано — „несудимий“. Отримаю довідку, і буду стягувати з Президента гроші, які так само віддам в АТО, за образу честі і гідності, яку він зробив або яку йому підсунуло оточення СМС-ками”, — сказав секретар Бориспільської міської ради.



Водночас він не виключив, що не буде подавати до суду, якщо Президент принесе публічне вибачення.



“Я ж голосував за нього, я можу і проковтнути. Тільки я думаю, що такого ніколи не буде. Якщо буде вибачення — питань нема”, — додав він.



Нагадаємо, 10 липня під час робочої наради у Борисполі на Київщині Президент України Володимир Зеленський

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