У волинянки біля серця – пухлина: рідні просять про допомогу
Сьогодні, 11:48
Жителька села Льотниче у Володимир-Волинському районі Алла Студент вкрай потребує допомоги, щоб побороти свою онкохворобу.
Про це повідомляє ТСН.
Так, у березні, за два дні після свого 50-річного ювілею, жінка захворіла, як тоді здавалось, на банальну застуду. Але лікування не подіяло, а стан різко став погіршуватись – з’явились набряки на тілі.
Рідні володимирчанки розповідають, дослідження МРТ показало наявність багатьох тромбів у кровоносних судинах - наслідок згущення крові. А подальша комп'ютерна томографія зафіксувала причину нездужання - пухлину біля серця.
Відтоді почалися поневіряння лікарнями в Україні і за кордоном, які лише підтвердили, що ситуація вкрай важка і потрібне невідкладне лікування.
Консультації і обстеження загалом обійшлися родині в 16 тисяч євро. І вже на подальше лікування грошей майже не залишилось, а його доведеться проводити в Ізраїлі.
«Додаткове обстеження і перший курс лікування хрещеній потрібно пройти в Ізраїлі, потім продовжувати можна буде в Україні. На все це потрібна шалена сума коштів», - запевняє похресниця Алли.
Сім'я Студентів звертається до всіх небайдужих людей з великим проханням допомогти врятувати життя рідній людині.
Реквізити для допомоги:
Номер карткового рахунку ПРИВАТБАНК - 5168 7427 2751 7462 (Студент Алла Михайлівна).
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Про це повідомляє ТСН.
Так, у березні, за два дні після свого 50-річного ювілею, жінка захворіла, як тоді здавалось, на банальну застуду. Але лікування не подіяло, а стан різко став погіршуватись – з’явились набряки на тілі.
Рідні володимирчанки розповідають, дослідження МРТ показало наявність багатьох тромбів у кровоносних судинах - наслідок згущення крові. А подальша комп'ютерна томографія зафіксувала причину нездужання - пухлину біля серця.
Відтоді почалися поневіряння лікарнями в Україні і за кордоном, які лише підтвердили, що ситуація вкрай важка і потрібне невідкладне лікування.
Консультації і обстеження загалом обійшлися родині в 16 тисяч євро. І вже на подальше лікування грошей майже не залишилось, а його доведеться проводити в Ізраїлі.
«Додаткове обстеження і перший курс лікування хрещеній потрібно пройти в Ізраїлі, потім продовжувати можна буде в Україні. На все це потрібна шалена сума коштів», - запевняє похресниця Алли.
Сім'я Студентів звертається до всіх небайдужих людей з великим проханням допомогти врятувати життя рідній людині.
Реквізити для допомоги:
Номер карткового рахунку ПРИВАТБАНК - 5168 7427 2751 7462 (Студент Алла Михайлівна).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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