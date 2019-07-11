У Володимирі під час фестивалю «Княжий» продаватимуть алкоголь
Сьогодні, 15:45
У Володимирі-Волинському під час проведення фестивалю “Княжий” продаватимуть алкоголь на території міста.
Таке рішення прийняли депутати міської ради сьогодні, 11 липня під час чергової сесії, - пише видання Княжий град.
Так, фестиваль “КНЯЖИЙ” відбудеться 13 та 14 липня у парку села Заріччя, неподалік Володимира-Волинського. Ідея фестивалю “КНЯЖИЙ” – за здоровий відпочинок.
До слова, торік 2018 року у Володимирі-Волинському два дні не продавали алкоголь у зв'язку з проведенням фестивалю «Княжий».
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Таке рішення прийняли депутати міської ради сьогодні, 11 липня під час чергової сесії, - пише видання Княжий град.
Так, фестиваль “КНЯЖИЙ” відбудеться 13 та 14 липня у парку села Заріччя, неподалік Володимира-Волинського. Ідея фестивалю “КНЯЖИЙ” – за здоровий відпочинок.
До слова, торік 2018 року у Володимирі-Волинському два дні не продавали алкоголь у зв'язку з проведенням фестивалю «Княжий».
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