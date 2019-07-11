У Володимирі під час фестивалю «Княжий» продаватимуть алкоголь





Таке рішення прийняли депутати міської ради сьогодні, 11 липня під час чергової сесії, - пише видання



Так, фестиваль “КНЯЖИЙ” відбудеться 13 та 14 липня у парку села Заріччя, неподалік Володимира-Волинського. Ідея фестивалю “КНЯЖИЙ” – за здоровий відпочинок.



До слова, торік 2018 року у Володимирі-Волинському два дні не продавали алкоголь у зв'язку з проведенням фестивалю «Княжий».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському під час проведення фестивалю “Княжий” продаватимуть алкоголь на території міста.Таке рішення прийняли депутати міської ради сьогодні, 11 липня під час чергової сесії, - пише видання Княжий град Так, фестиваль “КНЯЖИЙ” відбудеться 13 та 14 липня у парку села Заріччя, неподалік Володимира-Волинського. Ідея фестивалю “КНЯЖИЙ” – за здоровий відпочинок.До слова, торік 2018 року у Володимирі-Волинському два дні не продавали алкоголь у зв'язку з проведенням фестивалю «Княжий».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію