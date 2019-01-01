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На Волині чоловік вкрав автівку

На Волині чоловік вкрав автівку
У селі Любешівська Воля 26-річний волинянин вкрав автомобіль Volkswagen Golf 2.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

У четвер, 11 липня, до Любешівського відділення поліції із заявою звернувся 42-річний волинянин. Чоловік повідомив, що посеред ночі із вулиці Шевченка в селі Любешівська Воля невідомі особи викрали його автомобіль «Volkswagen Golf 2».

Співробітники кримінальної поліції спільно із працівниками групи реагування патрульної поліції оперативно встановили, що незаконне заволодіння транспортним засобом скоїв 26-річний місцевий житель. Автомобіль вилучили та помістили на майданчик для тимчасового тримання транспортних засобів Любешівського відділення поліції.

Правоохоронці проводять за цим фактом досудове розслідування розпочате за ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та перевіряють інформацію щодо причетності інших осіб до його скоєння.

Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.

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Теги: крадіжка, Волинь
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