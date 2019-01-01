У Луцьку тролейбус № 7 змінив розклад руху





Про це інформує



"З 12 липня 2019 року на маршруті № 7 змінено розклад руху тролейбуса", - йдеться у повідомленні.



Оновлений графік руху тролейбуса виглядає так:







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