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У Луцьку тролейбус № 7 змінив розклад руху

У Луцьку тролейбус № 7 змінив розклад руху
У Луцьку з 12 липня тролейбусний маршрут №7 ("Залізничний вокзал - с. Гаразджа") змінив розклад руху.

Про це інформує сайт Луцького підприємства електротранспорту.

"З 12 липня 2019 року на маршруті № 7 змінено розклад руху тролейбуса", - йдеться у повідомленні.

Оновлений графік руху тролейбуса виглядає так:

У Луцьку тролейбус № 7 змінив розклад руху


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Теги: Луцьк, тролейбус № 7, змінив рух розкладу
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