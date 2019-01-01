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У «Волиньобленерго» пояснили, чому мешканцям сіл біля Луцька відключають світло

У «Волиньобленерго» пояснили, чому мешканцям сіл біля Луцька відключають світло
У «Волиньобленерго» сьогодні, 15 липня, відбулася зустріч із представниками ОТГ Луцького району, які невдоволені постійним відключенням світла.

Про це інформує прес-служба «Волиньобленерго».

Енергетики пояснили, що значна кількість аварійних відключень пов’язана із зносом електричних мереж.

У «Волиньобленерго» запевняють, що вкрай актуальне питання не лише для Луцького району, а й для усієї області, те, що охоронні зони ліній електропередач власники приватних домогосподарств засаджують високорослими деревами, що дуже часто, особливо під час негоди, призводить до відключень.

Також енергетики запевняють, що тривалість аварійних вимкнень могла би бути меншою, якби працівники «Волиньобленерго» мали доступ до всіх абонентських мереж. Адже дуже часто під час ліквідації аварійного вимкнення потрібно потрапити на приватну територію, яка зачинена, охороняється тільки собаками.

У “Волиньобленерго” запевнили, що в них заплановано виділити кошти на поточний ремонт електромереж.

Крім того додають, що населені пункти Підгайцівської, Липинської та Боратинської ОТГ на сьогоднішній день є чи не найпопулярнішими в області в плані нової забудови. Лише по Підгайцівській ОТГ за останній час підключено 154 нові об’єкти: житлові будинки та громадські і виробничі приміщення із загальним розрахунковим навантаженням понад 4 МВт, а також сонячні міні-електростанції у семи приватних домогосподарствах.

І зауважують, що для виконання лише одного нового приєднання доводиться кілька разів проводити відключення електричних мереж у зв’язку з проведенням робіт із перевлаштування ліній електропередачі та трансформаторних підстанцій.

Головне фото – 12 каналу.

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Теги: світло, відключення, Луцький район
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