Мама хлопчика, який випав з 5-го поверху у Луцьку, розповіла про інцидент. ВІДЕО





Завідувач гнійного хірургічного дитячого відділення Валентин Мартинюк каже, що через тиждень пацієнта випишуть додому, - інформує



Нагадаємо,



"Дитина гралася на коврику біля мене іграшками. Буквально відвернулася, щоб домити останню тарілку. Повертаюся – дитини немає...Я стою в шоці! Дивлюся вікно відкрите, люди внизу стояли і кричали, а згодом побачила Дем'янчика на руках у чоловіків. Дитина вилізна на диван, а потім на підвіконня і згодом долізла до відкритого вікна", - розповіла мама хлопчика Юлія Рогак.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11-місячного хлопчика, який в Луцьку випав з вікна багатоповерхівки, сьогодні, 15 липня, перевели з реанімації у відділення.Завідувач гнійного хірургічного дитячого відділення Валентин Мартинюк каже, що через тиждень пацієнта випишуть додому, - інформує Суспільне Волині Нагадаємо, дитина випала з вікна 5-го поверху в суботу, 13-го липня близько 17-ї години . При падінні хлопчик зачепився за сушарку на третьому поверсі. Зловили малюка на першому поверсі двоє чоловіків. Поліція відкрила кримінальне провадження."Дитина гралася на коврику біля мене іграшками. Буквально відвернулася, щоб домити останню тарілку. Повертаюся – дитини немає...Я стою в шоці! Дивлюся вікно відкрите, люди внизу стояли і кричали, а згодом побачила Дем'янчика на руках у чоловіків. Дитина вилізна на диван, а потім на підвіконня і згодом долізла до відкритого вікна", - розповіла мама хлопчикаДеталі у сюжеті:

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