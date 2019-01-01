Україна продовжила заборону на деяку російську продукцію
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Україна відмовилася від окремих російських товарів ще на рік.
Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про заборону на ввезення російських товарів в Україну, продовживши його дію до 31 грудня 2020 року. Відповідний документ від 5 липня опублікований на сайті КМУ, - повідомляє Укрінформ.
«Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1147 “Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 3, ст. 180, № 55, ст. 1918; 2019 р., № 2, ст. 45, № 32, ст. 1155) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 535, зміни, що додаються», — йдеться в документі.
Як відомо, 15 травня Україна ввела ембарго на російський цемент та фанеру, що є заходом у відповідь на дії з боку Російської Федерації щодо закриття товарам походженням з території України доступу на російський ринок.
Відтепер до ввезення на територію України заборонені: портландцемент, глиноземний цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові або у вигляді клінкерів, а також фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з шаруватої деревини.
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Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про заборону на ввезення російських товарів в Україну, продовживши його дію до 31 грудня 2020 року. Відповідний документ від 5 липня опублікований на сайті КМУ, - повідомляє Укрінформ.
«Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1147 “Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 3, ст. 180, № 55, ст. 1918; 2019 р., № 2, ст. 45, № 32, ст. 1155) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 535, зміни, що додаються», — йдеться в документі.
Як відомо, 15 травня Україна ввела ембарго на російський цемент та фанеру, що є заходом у відповідь на дії з боку Російської Федерації щодо закриття товарам походженням з території України доступу на російський ринок.
Відтепер до ввезення на територію України заборонені: портландцемент, глиноземний цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові або у вигляді клінкерів, а також фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з шаруватої деревини.
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