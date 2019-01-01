вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Україна продовжила заборону на деяку російську продукцію

Україна продовжила заборону на деяку російську продукцію
Україна відмовилася від окремих російських товарів ще на рік.

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про заборону на ввезення російських товарів в Україну, продовживши його дію до 31 грудня 2020 року. Відповідний документ від 5 липня опублікований на сайті КМУ, - повідомляє Укрінформ.

«Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1147 “Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 3, ст. 180, № 55, ст. 1918; 2019 р., № 2, ст. 45, № 32, ст. 1155) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 535, зміни, що додаються», — йдеться в документі.

Як відомо, 15 травня Україна ввела ембарго на російський цемент та фанеру, що є заходом у відповідь на дії з боку Російської Федерації щодо закриття товарам походженням з території України доступу на російський ринок.

Відтепер до ввезення на територію України заборонені: портландцемент, глиноземний цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові або у вигляді клінкерів, а також фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з шаруватої деревини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, Росія, заборона
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Назвали найпопулярніші серед українців місця відпочинку
Сьогодні, 03:36
Україна продовжила заборону на деяку російську продукцію
Сьогодні, 02:23
У Луцьку зносять самовільно встановлені гаражі та сараї. ФОТО
Сьогодні, 01:18
Збірна України відмовилась від участі у Чемпіонаті світу, бо не хотіла їхати в Росію
Сьогодні, 00:31
16 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Україна продовжила заборону на деяку російську продукцію Україна продовжила заборону на деяку російську продукцію
15 липень, 02:23
Росія дозволила ввозити з України раніше заборонені товари Росія дозволила ввозити з України раніше заборонені товари
21 червень, 03:44
В Росії визнали небезпечною організацією Світовий конгрес українців В Росії визнали небезпечною організацією Світовий конгрес українців
12 липень, 00:35
В Росії висунули остаточні обвинувачення всім українським морякам В Росії висунули остаточні обвинувачення всім українським морякам
10 липень, 06:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Назвали найпопулярніші серед українців місця відпочинку
Сьогодні, 03:36
 0
Україна продовжила заборону на деяку російську продукцію
Сьогодні, 02:23
 0
У Луцьку зносять самовільно встановлені гаражі та сараї. ФОТО
Сьогодні, 01:18
 0
Збірна України відмовилась від участі у Чемпіонаті світу, бо не хотіла їхати в Росію
Сьогодні, 00:31
 0
16 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿