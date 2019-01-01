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Луцькі студенти зняли мотиваційний ролик про вибори. ВІДЕО

Луцькі студенти зняли мотиваційний ролик про вибори. ВІДЕО
Студенти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки зняли ролик про важливість участі у виборах.

Відео опублікували на YouTube-каналі університету.

"21 липня – день виборів до Верховної Ради України. Ситуація в державі, як ми знаємо, непроста, і дуже багато залежить від того, яку законодавчу владу ми оберемо. Ми обираємо не лише конкретних людей чи політичні сили – ми вибираємо майбутнє України і українців, наше з вами європейське майбутнє", - йдеться у підписі до відео.


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Теги: вибори, студенти, СНУ, Волинь
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