Луцькі студенти зняли мотиваційний ролик про вибори. ВІДЕО

Студенти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки зняли ролик про важливість участі у виборах.Відео опублікували на YouTube-каналі університету."21 липня – день виборів до Верховної Ради України. Ситуація в державі, як ми знаємо, непроста, і дуже багато залежить від того, яку законодавчу владу ми оберемо. Ми обираємо не лише конкретних людей чи політичні сили – ми вибираємо майбутнє України і українців, наше з вами європейське майбутнє", - йдеться у підписі до відео.