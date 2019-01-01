Луцькі студенти зняли мотиваційний ролик про вибори. ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
Студенти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки зняли ролик про важливість участі у виборах.
Відео опублікували на YouTube-каналі університету.
"21 липня – день виборів до Верховної Ради України. Ситуація в державі, як ми знаємо, непроста, і дуже багато залежить від того, яку законодавчу владу ми оберемо. Ми обираємо не лише конкретних людей чи політичні сили – ми вибираємо майбутнє України і українців, наше з вами європейське майбутнє", - йдеться у підписі до відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відео опублікували на YouTube-каналі університету.
"21 липня – день виборів до Верховної Ради України. Ситуація в державі, як ми знаємо, непроста, і дуже багато залежить від того, яку законодавчу владу ми оберемо. Ми обираємо не лише конкретних людей чи політичні сили – ми вибираємо майбутнє України і українців, наше з вами європейське майбутнє", - йдеться у підписі до відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У волинському селі дотла згорів оборіг із сіном
Сьогодні, 08:37
Луцькі студенти зняли мотиваційний ролик про вибори. ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
Щоб не отруїтися: лікарка розповіла, як правильно мити ягоди
Сьогодні, 05:26