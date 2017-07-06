На Рівненщині зіткнулися легковик та маршрутка. ФОТО





Аварія відбулася у вівторок, 16 липня, о 19 годині, – повідомляють у прес-службі



На місці події співробітники Служби порятунку встановили, що зіткнулись легковий автомобіль Mersedes та маршрутка, в якій перебувало близько 20 пасажирів.



Зазначають, рятувальники відразу ж відключили акумуляторні батареї та змили паливо-мастильні матеріали з проїжджої частини.



Внаслідок ДТП потерпілих немає.



До надання допомоги залучили одну одиницю спецтехніки ДСНС та чотири рятувальника.



Обставини даної дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На відрізку автодороги "Київ–Чоп" у селі Бабин Гощанського району сталася ДТП за участю легковика та маршрутки.Аварія відбулася у вівторок, 16 липня, о 19 годині, – повідомляють у прес-службі ГУ ДСНС Рівненської області На місці події співробітники Служби порятунку встановили, що зіткнулись легковий автомобіль Mersedes та маршрутка, в якій перебувало близько 20 пасажирів.Зазначають, рятувальники відразу ж відключили акумуляторні батареї та змили паливо-мастильні матеріали з проїжджої частини.Внаслідок ДТП потерпілих немає.До надання допомоги залучили одну одиницю спецтехніки ДСНС та чотири рятувальника.Обставини даної дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує поліція.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію