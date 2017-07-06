На Рівненщині зіткнулися легковик та маршрутка. ФОТО
Сьогодні, 10:17
На відрізку автодороги "Київ–Чоп" у селі Бабин Гощанського району сталася ДТП за участю легковика та маршрутки.
Аварія відбулася у вівторок, 16 липня, о 19 годині, – повідомляють у прес-службі ГУ ДСНС Рівненської області.
На місці події співробітники Служби порятунку встановили, що зіткнулись легковий автомобіль Mersedes та маршрутка, в якій перебувало близько 20 пасажирів.
Зазначають, рятувальники відразу ж відключили акумуляторні батареї та змили паливо-мастильні матеріали з проїжджої частини.
Внаслідок ДТП потерпілих немає.
До надання допомоги залучили одну одиницю спецтехніки ДСНС та чотири рятувальника.
Обставини даної дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує поліція.
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Аварія відбулася у вівторок, 16 липня, о 19 годині, – повідомляють у прес-службі ГУ ДСНС Рівненської області.
На місці події співробітники Служби порятунку встановили, що зіткнулись легковий автомобіль Mersedes та маршрутка, в якій перебувало близько 20 пасажирів.
Зазначають, рятувальники відразу ж відключили акумуляторні батареї та змили паливо-мастильні матеріали з проїжджої частини.
Внаслідок ДТП потерпілих немає.
До надання допомоги залучили одну одиницю спецтехніки ДСНС та чотири рятувальника.
Обставини даної дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А це вже тут навіщо???!!!
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