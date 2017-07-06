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На Рівненщині зіткнулися легковик та маршрутка. ФОТО

На Рівненщині зіткнулися легковик та маршрутка. ФОТО
На відрізку автодороги "Київ–Чоп" у селі Бабин Гощанського району сталася ДТП за участю легковика та маршрутки.

Аварія відбулася у вівторок, 16 липня, о 19 годині, – повідомляють у прес-службі ГУ ДСНС Рівненської області.

На місці події співробітники Служби порятунку встановили, що зіткнулись легковий автомобіль Mersedes та маршрутка, в якій перебувало близько 20 пасажирів.

Зазначають, рятувальники відразу ж відключили акумуляторні батареї та змили паливо-мастильні матеріали з проїжджої частини.

Внаслідок ДТП потерпілих немає.

До надання допомоги залучили одну одиницю спецтехніки ДСНС та чотири рятувальника.

Обставини даної дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує поліція.


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Теги: Рівненщина, ДТП, легковик, маршрутка
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Коментарі 1
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