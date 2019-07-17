вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині – «привізні» випадки кору

У місті на Волині – «привізні» випадки кору
Щомісяця у Нововолинську реєструють по одному випадку захворюваності на кір.

Як зауважують епідеміологи, спалахів та захворюваності в масових колективах давно уже не фіксують. Виявлені випадки – так звані «привізні», - пише Нововолинськ.com.ua.

«На сьогоднішній день ситуація в місті стабільна. За останні 2 місяці у нас зареєстровано спорадичне захворювання по одному випадку в місяць серед дорослого населення. Це «привізні» випадки з інших регіонів. Наприклад, студенти, або люди, які повертаються з відпочинку чи приїжджають в гості, до своїх рідних», – зазначила завідувачка Нововолинського міськрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Наталія Мариніна.

В цілому по області та країні ситуація із інфекційними захворюваннями, що регулюються засобами профілактики, досі залишається напруженою.

«Епідемічна ситуація із інфекційними захворюваннями, які керуються засобами імунопрофілактики, як в Україні, так і в області, залишається напруженою. За оперативними даними Центру громадського здоров’я, з початку цього року в Україні захворіло людей більше, ніж за весь минулий 2018 рік. Померло від ускладнень кору 18 людей. На Волині цьогоріч на кір захворіло 2025 людей. Це в 2 рази більше, ніж в аналогічний період минулого року. У Нововолинську з початку року захворіло 53 людей. З них 34 – діти. Найстарішому із захворілих 46 років, наймолодшому лише 1,5 місяці. Найбільш уражена група у нашому місті – діти від 10 до 14 років. Це 36% від усієї кількості захворілих. Окрім цього, 50% від захворілих – мешканці навколишніх сіл, які звертаються до нововолинських сімейних лікарів», – повідомила Наталія Мариніна.

За її словами, нині МОЗ активно працює в тому напрямку, аби мінімізувати захворюваність на кір в Україні. Зокрема, внесло зміни до документів, якими керуються. В основному це стосується профілактики захворюваності.

«Якщо раніше діяли накази, які зобов’язували проведення щеплень групам ризику, то зараз усі обмеження і вікові, і по групах ризику, ліквідовані. І усі діти повинні отримати вакцинацію проти кору, відповідно календаря щеплень. Зокрема, в один рік і в 6 років – обов’язково. Також і усі дорослі, без обмеження віку, можуть отримати щеплення проти кору безкоштовно», – зауважила Наталія Мариніна.

За словами епідеміологів, як і раніше, будуть чинними обмеження щодо відвідування невакцинованими дітьми організованих колективів. Тож наголошують – до початку нового навчального року діти, які підлягають імунізації, повинні пройти вакцинацію.

До слова, у Нововолинську, як зазначила Наталія Мариніна, такі обмеження у час піку захворюваності на кір дали позитивний результат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кір, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку вшанують пам'ять жертв Другої світової війни
Сьогодні, 16:53
На даху луцької багатоповерхівки зіграв симфонічний оркестр. ВІДЕО*
Сьогодні, 16:43
У місті на Волині – «привізні» випадки кору
Сьогодні, 16:36
Спускався на простирадлах: на Київщині чоловік впав з висоти п'ятого поверху
Сьогодні, 16:22
Волинянин упіймав величезну щуку на Стиру
Сьогодні, 16:00
Схожі новини
У Нововолинську на кір захворіло 5 дорослих У Нововолинську на кір захворіло 5 дорослих
06 лютий, 17:35
У Нововолинську вночі Mercedes збив пішохода: потерпілий – у реанімації У Нововолинську вночі Mercedes збив пішохода: потерпілий – у реанімації
Сьогодні, 11:50
На Волині поліція шукає власників викрадених речей. ФОТО На Волині поліція шукає власників викрадених речей. ФОТО
Сьогодні, 10:31
Україна очолила рейтинг захворюваності на кір Україна очолила рейтинг захворюваності на кір
16 липень, 05:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Забруднене повітря знищує здоров'я лучан, - прокуратура
Сьогодні, 17:49
 0
На Рівненщині дітей засипало піском: тривають пошуки. ФОТО
Сьогодні, 17:46
 0
В Україні запустили е-пенсію: які послуги будуть онлайн
Сьогодні, 17:34
 0
«Робитиму те, що сам почув від людей», – кандидат в нардепи Юрій Сковорода*
Сьогодні, 17:22
 0
На Волині сільському голові, який «взяв на лапу» 5 тисяч доларів, повідомили про підозру
Сьогодні, 17:19
 0
Медіа
відео
1/8
﻿