У місті на Волині – «привізні» випадки кору
Сьогодні, 16:36
Щомісяця у Нововолинську реєструють по одному випадку захворюваності на кір.
Як зауважують епідеміологи, спалахів та захворюваності в масових колективах давно уже не фіксують. Виявлені випадки – так звані «привізні», - пише Нововолинськ.com.ua.
«На сьогоднішній день ситуація в місті стабільна. За останні 2 місяці у нас зареєстровано спорадичне захворювання по одному випадку в місяць серед дорослого населення. Це «привізні» випадки з інших регіонів. Наприклад, студенти, або люди, які повертаються з відпочинку чи приїжджають в гості, до своїх рідних», – зазначила завідувачка Нововолинського міськрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Наталія Мариніна.
В цілому по області та країні ситуація із інфекційними захворюваннями, що регулюються засобами профілактики, досі залишається напруженою.
«Епідемічна ситуація із інфекційними захворюваннями, які керуються засобами імунопрофілактики, як в Україні, так і в області, залишається напруженою. За оперативними даними Центру громадського здоров’я, з початку цього року в Україні захворіло людей більше, ніж за весь минулий 2018 рік. Померло від ускладнень кору 18 людей. На Волині цьогоріч на кір захворіло 2025 людей. Це в 2 рази більше, ніж в аналогічний період минулого року. У Нововолинську з початку року захворіло 53 людей. З них 34 – діти. Найстарішому із захворілих 46 років, наймолодшому лише 1,5 місяці. Найбільш уражена група у нашому місті – діти від 10 до 14 років. Це 36% від усієї кількості захворілих. Окрім цього, 50% від захворілих – мешканці навколишніх сіл, які звертаються до нововолинських сімейних лікарів», – повідомила Наталія Мариніна.
За її словами, нині МОЗ активно працює в тому напрямку, аби мінімізувати захворюваність на кір в Україні. Зокрема, внесло зміни до документів, якими керуються. В основному це стосується профілактики захворюваності.
«Якщо раніше діяли накази, які зобов’язували проведення щеплень групам ризику, то зараз усі обмеження і вікові, і по групах ризику, ліквідовані. І усі діти повинні отримати вакцинацію проти кору, відповідно календаря щеплень. Зокрема, в один рік і в 6 років – обов’язково. Також і усі дорослі, без обмеження віку, можуть отримати щеплення проти кору безкоштовно», – зауважила Наталія Мариніна.
За словами епідеміологів, як і раніше, будуть чинними обмеження щодо відвідування невакцинованими дітьми організованих колективів. Тож наголошують – до початку нового навчального року діти, які підлягають імунізації, повинні пройти вакцинацію.
До слова, у Нововолинську, як зазначила Наталія Мариніна, такі обмеження у час піку захворюваності на кір дали позитивний результат.
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Як зауважують епідеміологи, спалахів та захворюваності в масових колективах давно уже не фіксують. Виявлені випадки – так звані «привізні», - пише Нововолинськ.com.ua.
«На сьогоднішній день ситуація в місті стабільна. За останні 2 місяці у нас зареєстровано спорадичне захворювання по одному випадку в місяць серед дорослого населення. Це «привізні» випадки з інших регіонів. Наприклад, студенти, або люди, які повертаються з відпочинку чи приїжджають в гості, до своїх рідних», – зазначила завідувачка Нововолинського міськрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Наталія Мариніна.
В цілому по області та країні ситуація із інфекційними захворюваннями, що регулюються засобами профілактики, досі залишається напруженою.
«Епідемічна ситуація із інфекційними захворюваннями, які керуються засобами імунопрофілактики, як в Україні, так і в області, залишається напруженою. За оперативними даними Центру громадського здоров’я, з початку цього року в Україні захворіло людей більше, ніж за весь минулий 2018 рік. Померло від ускладнень кору 18 людей. На Волині цьогоріч на кір захворіло 2025 людей. Це в 2 рази більше, ніж в аналогічний період минулого року. У Нововолинську з початку року захворіло 53 людей. З них 34 – діти. Найстарішому із захворілих 46 років, наймолодшому лише 1,5 місяці. Найбільш уражена група у нашому місті – діти від 10 до 14 років. Це 36% від усієї кількості захворілих. Окрім цього, 50% від захворілих – мешканці навколишніх сіл, які звертаються до нововолинських сімейних лікарів», – повідомила Наталія Мариніна.
За її словами, нині МОЗ активно працює в тому напрямку, аби мінімізувати захворюваність на кір в Україні. Зокрема, внесло зміни до документів, якими керуються. В основному це стосується профілактики захворюваності.
«Якщо раніше діяли накази, які зобов’язували проведення щеплень групам ризику, то зараз усі обмеження і вікові, і по групах ризику, ліквідовані. І усі діти повинні отримати вакцинацію проти кору, відповідно календаря щеплень. Зокрема, в один рік і в 6 років – обов’язково. Також і усі дорослі, без обмеження віку, можуть отримати щеплення проти кору безкоштовно», – зауважила Наталія Мариніна.
За словами епідеміологів, як і раніше, будуть чинними обмеження щодо відвідування невакцинованими дітьми організованих колективів. Тож наголошують – до початку нового навчального року діти, які підлягають імунізації, повинні пройти вакцинацію.
До слова, у Нововолинську, як зазначила Наталія Мариніна, такі обмеження у час піку захворюваності на кір дали позитивний результат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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