У місті на Волині – «привізні» випадки кору





Як зауважують епідеміологи, спалахів та захворюваності в масових колективах давно уже не фіксують. Виявлені випадки – так звані «привізні», - пише



«На сьогоднішній день ситуація в місті стабільна. За останні 2 місяці у нас зареєстровано спорадичне захворювання по одному випадку в місяць серед дорослого населення. Це «привізні» випадки з інших регіонів. Наприклад, студенти, або люди, які повертаються з відпочинку чи приїжджають в гості, до своїх рідних», – зазначила завідувачка Нововолинського міськрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Наталія Мариніна.



В цілому по області та країні ситуація із інфекційними захворюваннями, що регулюються засобами профілактики, досі залишається напруженою.



«Епідемічна ситуація із інфекційними захворюваннями, які керуються засобами імунопрофілактики, як в Україні, так і в області, залишається напруженою. За оперативними даними Центру громадського здоров’я, з початку цього року в Україні захворіло людей більше, ніж за весь минулий 2018 рік. Померло від ускладнень кору 18 людей. На Волині цьогоріч на кір захворіло 2025 людей. Це в 2 рази більше, ніж в аналогічний період минулого року. У Нововолинську з початку року захворіло 53 людей. З них 34 – діти. Найстарішому із захворілих 46 років, наймолодшому лише 1,5 місяці. Найбільш уражена група у нашому місті – діти від 10 до 14 років. Це 36% від усієї кількості захворілих. Окрім цього, 50% від захворілих – мешканці навколишніх сіл, які звертаються до нововолинських сімейних лікарів», – повідомила Наталія Мариніна.



За її словами, нині МОЗ активно працює в тому напрямку, аби мінімізувати захворюваність на кір в Україні. Зокрема, внесло зміни до документів, якими керуються. В основному це стосується профілактики захворюваності.



«Якщо раніше діяли накази, які зобов’язували проведення щеплень групам ризику, то зараз усі обмеження і вікові, і по групах ризику, ліквідовані. І усі діти повинні отримати вакцинацію проти кору, відповідно календаря щеплень. Зокрема, в один рік і в 6 років – обов’язково. Також і усі дорослі, без обмеження віку, можуть отримати щеплення проти кору безкоштовно», – зауважила Наталія Мариніна.



За словами епідеміологів, як і раніше, будуть чинними обмеження щодо відвідування невакцинованими дітьми організованих колективів. Тож наголошують – до початку нового навчального року діти, які підлягають імунізації, повинні пройти вакцинацію.



До слова, у Нововолинську, як зазначила Наталія Мариніна, такі обмеження у час піку захворюваності на кір дали позитивний результат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щомісяця у Нововолинську реєструють по одному випадку захворюваності на кір.Як зауважують епідеміологи, спалахів та захворюваності в масових колективах давно уже не фіксують. Виявлені випадки – так звані «привізні», - пише Нововолинськ.com.ua. «На сьогоднішній день ситуація в місті стабільна. За останні 2 місяці у нас зареєстровано спорадичне захворювання по одному випадку в місяць серед дорослого населення. Це «привізні» випадки з інших регіонів. Наприклад, студенти, або люди, які повертаються з відпочинку чи приїжджають в гості, до своїх рідних», – зазначила завідувачка Нововолинського міськрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України»В цілому по області та країні ситуація із інфекційними захворюваннями, що регулюються засобами профілактики, досі залишається напруженою.«Епідемічна ситуація із інфекційними захворюваннями, які керуються засобами імунопрофілактики, як в Україні, так і в області, залишається напруженою. За оперативними даними Центру громадського здоров’я, з початку цього року в Україні захворіло людей більше, ніж за весь минулий 2018 рік. Померло від ускладнень кору 18 людей. На Волині цьогоріч на кір захворіло 2025 людей. Це в 2 рази більше, ніж в аналогічний період минулого року. У Нововолинську з початку року захворіло 53 людей. З них 34 – діти. Найстарішому із захворілих 46 років, наймолодшому лише 1,5 місяці. Найбільш уражена група у нашому місті – діти від 10 до 14 років. Це 36% від усієї кількості захворілих. Окрім цього, 50% від захворілих – мешканці навколишніх сіл, які звертаються до нововолинських сімейних лікарів», – повідомила Наталія Мариніна.За її словами, нині МОЗ активно працює в тому напрямку, аби мінімізувати захворюваність на кір в Україні. Зокрема, внесло зміни до документів, якими керуються. В основному це стосується профілактики захворюваності.«Якщо раніше діяли накази, які зобов’язували проведення щеплень групам ризику, то зараз усі обмеження і вікові, і по групах ризику, ліквідовані. І усі діти повинні отримати вакцинацію проти кору, відповідно календаря щеплень. Зокрема, в один рік і в 6 років – обов’язково. Також і усі дорослі, без обмеження віку, можуть отримати щеплення проти кору безкоштовно», – зауважила Наталія Мариніна.За словами епідеміологів, як і раніше, будуть чинними обмеження щодо відвідування невакцинованими дітьми організованих колективів. Тож наголошують – до початку нового навчального року діти, які підлягають імунізації, повинні пройти вакцинацію.До слова, у Нововолинську, як зазначила Наталія Мариніна, такі обмеження у час піку захворюваності на кір дали позитивний результат.

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