Двоє волинян стали чеміпонами України

Представники Волині вдало виступили на Чемпіонаті України з жиму лежачи.Змагання відбувалися в місті Коломия. Про це своїй сторінці у Facebook написав луцький тренер Олег Хом`як.У чемпіонаті брали участь троє волинян. Всі спортсмени зайняли призові місця."Оксана Приходько стала абсолютною чемпіонкою України та двічі оновила рекорд України у ваговій категорії до 52 кг: 138 та 141 кг відповідно", - йдеться у дописі.Серед ветеранів другої вікової групи у категорії до 105 кілограм 53-річний Сергій Деняк завоював золото, зафіксувавши результат 200 кілограм.А волинянин Михайло Малкуш став срібним призером у категорії до 59 кілограм, програвши суперникові лише за власною вагою з результатом 185 кг.