Яке свято 18 липня: чого не можна робити в цей день

18 липня в народному календарі вшановують пам’ять візантійського ченця Афанасія Афонського. Якщо Івана Купала вважається святом Сонця, то Афанасіїв день – святом Місяця. Цього дня місяць відзначає своє день народження і дарує людям силу.Іменини сьогодні святкують: Анна, Опанас, Варвара, Василь, Єлизавета, Сергій, Степан, - пише 24 канал.– Якщо місяць в небі швидко переміщається, ховається за хмари – то буде багатий урожай.– Багато зірок на небі – до ясної погоди.– Якщо молодий місяць яскраво світить, то восени буде переважно суха і тепла погода.– Якщо хмарно і зірок практично не видно, то очікується негода.– Якщо місяць великий і яскравий, то погода буде сонячною. Маленький і блідий місяць – до затяжних дощів.– Побачити веселку вранці – до дощу, ввечері – до сонячної погоди.1. День вважається вдалим для боротьби з метеликами-капустянки. Народним засобом, що допомагає позбутися від цих шкідників, служить харчова сода, якою треба посипати капустяні листи.1. Не беріться сьогодні за будь-які питання, які стосуються грошей.