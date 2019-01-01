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Яке свято 18 липня: чого не можна робити в цей день

Яке свято 18 липня: чого не можна робити в цей день
18 липня в народному календарі вшановують пам’ять візантійського ченця Афанасія Афонського. Якщо Івана Купала вважається святом Сонця, то Афанасіїв день – святом Місяця. Цього дня місяць відзначає своє день народження і дарує людям силу.

Іменини сьогодні святкують: Анна, Опанас, Варвара, Василь, Єлизавета, Сергій, Степан, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 18 липня

– Якщо місяць в небі швидко переміщається, ховається за хмари – то буде багатий урожай.

– Багато зірок на небі – до ясної погоди.

– Якщо молодий місяць яскраво світить, то восени буде переважно суха і тепла погода.

– Якщо хмарно і зірок практично не видно, то очікується негода.

– Якщо місяць великий і яскравий, то погода буде сонячною. Маленький і блідий місяць – до затяжних дощів.

– Побачити веселку вранці – до дощу, ввечері – до сонячної погоди.

Що можна робити 18 липня

1. День вважається вдалим для боротьби з метеликами-капустянки. Народним засобом, що допомагає позбутися від цих шкідників, служить харчова сода, якою треба посипати капустяні листи.

Що не можна робити 18 липня

1. Не беріться сьогодні за будь-які питання, які стосуються грошей.

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Теги: 18 липня, свято, традиції
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