Яке свято 18 липня: чого не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:18
18 липня в народному календарі вшановують пам’ять візантійського ченця Афанасія Афонського. Якщо Івана Купала вважається святом Сонця, то Афанасіїв день – святом Місяця. Цього дня місяць відзначає своє день народження і дарує людям силу.
Іменини сьогодні святкують: Анна, Опанас, Варвара, Василь, Єлизавета, Сергій, Степан, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 18 липня
– Якщо місяць в небі швидко переміщається, ховається за хмари – то буде багатий урожай.
– Багато зірок на небі – до ясної погоди.
– Якщо молодий місяць яскраво світить, то восени буде переважно суха і тепла погода.
– Якщо хмарно і зірок практично не видно, то очікується негода.
– Якщо місяць великий і яскравий, то погода буде сонячною. Маленький і блідий місяць – до затяжних дощів.
– Побачити веселку вранці – до дощу, ввечері – до сонячної погоди.
Що можна робити 18 липня
1. День вважається вдалим для боротьби з метеликами-капустянки. Народним засобом, що допомагає позбутися від цих шкідників, служить харчова сода, якою треба посипати капустяні листи.
Що не можна робити 18 липня
1. Не беріться сьогодні за будь-які питання, які стосуються грошей.
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Іменини сьогодні святкують: Анна, Опанас, Варвара, Василь, Єлизавета, Сергій, Степан, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 18 липня
– Якщо місяць в небі швидко переміщається, ховається за хмари – то буде багатий урожай.
– Багато зірок на небі – до ясної погоди.
– Якщо молодий місяць яскраво світить, то восени буде переважно суха і тепла погода.
– Якщо хмарно і зірок практично не видно, то очікується негода.
– Якщо місяць великий і яскравий, то погода буде сонячною. Маленький і блідий місяць – до затяжних дощів.
– Побачити веселку вранці – до дощу, ввечері – до сонячної погоди.
Що можна робити 18 липня
1. День вважається вдалим для боротьби з метеликами-капустянки. Народним засобом, що допомагає позбутися від цих шкідників, служить харчова сода, якою треба посипати капустяні листи.
Що не можна робити 18 липня
1. Не беріться сьогодні за будь-які питання, які стосуються грошей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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