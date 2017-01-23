Луцька художниця продає картини заради порятунку онкохворого 14-річного хлопця

Марина Лактіонова продала три свої картини для того, щоб допомогти зібрати кошти на порятунок життя 14-річного Марка Бадаляна. У



Про це художниця розповіла на своїй сторінці у facebook, - пише 12 канал.



“Друзі! Три картини, які я виставила на продаж заради Марка, придбали чудові, небайдужі люди- Наталія Ариванюк, Олеся Мудрик та Коритко Ірина. Щиро їм вдячна! Кошти за картини я перерахувала на картку родини Марка”, – написала жінка.



Марина Лактіонова наголошує, що вірить, що допомогти хлопчику зголосяться й інші небайдужі люди і в Марка буде щасливе дитинство.



“Приєднуйтесь , ще є картини, які ви можете придбати та долучитись до доброї справи заради здоров’я маленької чудової людини”, – йдеться у дописі.



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4149 6293 8383 5972 Бадалян Олександр Едуардович (тато), тел. 050 563 74 16



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Privatbank euro: 4731 2191 1827 2420

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька художницяпродала три свої картини для того, щоб допомогти зібрати кошти на порятунок життя 14-річного. У юного лучанина лікарі виявили пухлину головного мозку , тож родина потребує допомоги. Вдалося виручити 4100 гривень.Про це художниця розповіла на своїй сторінці у facebook, - пише 12 канал.“Друзі! Три картини, які я виставила на продаж заради Марка, придбали чудові, небайдужі люди- Наталія Ариванюк, Олеся Мудрик та Коритко Ірина. Щиро їм вдячна! Кошти за картини я перерахувала на картку родини Марка”, – написала жінка.Марина Лактіонова наголошує, що вірить, що допомогти хлопчику зголосяться й інші небайдужі люди і в Марка буде щасливе дитинство.“Приєднуйтесь , ще є картини, які ви можете придбати та долучитись до доброї справи заради здоров’я маленької чудової людини”, – йдеться у дописі.ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку вщент згорів будинок. ФОТОКартка Приватбанку:4149 6293 8383 5972 Бадалян Олександр Едуардович (тато), тел. 050 563 74 16Privatbank dollar: 4731 2191 1827 2388Privatbank euro: 4731 2191 1827 2420

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