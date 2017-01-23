вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцька художниця продає картини заради порятунку онкохворого 14-річного хлопця

Луцька художниця продає картини заради порятунку онкохворого 14-річного хлопця
Луцька художниця Марина Лактіонова продала три свої картини для того, щоб допомогти зібрати кошти на порятунок життя 14-річного Марка Бадаляна. У юного лучанина лікарі виявили пухлину головного мозку, тож родина потребує допомоги. Вдалося виручити 4100 гривень.

Про це художниця розповіла на своїй сторінці у facebook, - пише 12 канал.

“Друзі! Три картини, які я виставила на продаж заради Марка, придбали чудові, небайдужі люди- Наталія Ариванюк, Олеся Мудрик та Коритко Ірина. Щиро їм вдячна! Кошти за картини я перерахувала на картку родини Марка”, – написала жінка.

Марина Лактіонова наголошує, що вірить, що допомогти хлопчику зголосяться й інші небайдужі люди і в Марка буде щасливе дитинство.

“Приєднуйтесь , ще є картини, які ви можете придбати та долучитись до доброї справи заради здоров’я маленької чудової людини”, – йдеться у дописі.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку вщент згорів будинок. ФОТО

Картка Приватбанку:

4149 6293 8383 5972 Бадалян Олександр Едуардович (тато), тел. 050 563 74 16

Privatbank dollar: 4731 2191 1827 2388

Privatbank euro: 4731 2191 1827 2420

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: художниця, картини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські фіскали – у полі: викрили недобросовісних аграріїв
Сьогодні, 10:52
На атракціоні популярного курорту України загинула 3-річна дитина
Сьогодні, 10:36
Луцька художниця продає картини заради порятунку онкохворого 14-річного хлопця
Сьогодні, 10:27
Суд визнав незаконною зміну меж села на Волині та повернув державі понад 900 гектарів землі
Сьогодні, 10:18
Носити чи не носити: як волиняни ставляться до відміни шкільної форми. ВІДЕО
Сьогодні, 10:08
Схожі новини
Жінка допомогла атошнику, намалювавши картину лаком для нігтів Жінка допомогла атошнику, намалювавши картину лаком для нігтів
23 січень, 2017, 17:37
Українська художниця створює унікальні портрети із зелені. ФОТО Українська художниця створює унікальні портрети із зелені. ФОТО
24 липень, 2015, 23:00
У Києві лисеня малює картини, які продають за 13 тисяч гривень. ВІДЕО У Києві лисеня малює картини, які продають за 13 тисяч гривень. ВІДЕО
12 червень, 13:25
У «Промені» – своя «Весна»: відома волинська художниця презентувала нову виставку. ФОТО У «Промені» – своя «Весна»: відома волинська художниця презентувала нову виставку. ФОТО
30 травень, 18:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині сільського голову, який взяз 5 тисяч доларів хабара, посадили під домашній арешт
Сьогодні, 11:58
 0
На Волині у поїзді, який перевозив до Польщі щебінь, знайшли контрабанду. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:42
 0
Волинянин упіймав коропа вагою 9 кілограмів. ФОТО
Сьогодні, 11:36
 0
В Україні хочуть скасувати комунальні послуги для пенсіонерів
Сьогодні, 11:22
 0
У селі під Луцьком ВАЗ з’їхав у кювет: водій – у лікарні
Сьогодні, 11:20
 0
Медіа
відео
1/8
﻿