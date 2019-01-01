Біля «Епіцентру», який будують у Ковелі, облаштують парковку на 91 авто





Про це йдеться у повідомленні про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у містобудівній документації, розміщеному на офіційному сайті Ковельської міської ради, передає



У новому гіпермаркеті продаватимуть матеріали для будівництва та ремонту, інвентар господарського призначення для дому, саду та городу, меблі та побутову техніку, товари для оздоблення житла у форматі «від і до».



Відомо, завершити спорудження об'єкта планують до кінця літа 2019 року.



Зміни до детального плану території стосуються земельної ділянки площею 1,6835 га, яка перебуває у приватній власності (належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К») для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Проектом уточнюється площа забудови торгового комплексу і його транспортне обслуговування.



Зазначають, площа забудови об’єкта торгівлі складатиме 5320,0 кв.м, площа мощення - 10372,7 кв.м, площа озеленення – 1142,3 кв.м. Для належного обслуговування торгового комплексу передбачається влаштування майданчика для паркування автомобілів на 91 машиномісце.



Детальна інформація за посиланням



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на вулиці Володимирській, 135 а, на перетині з вулицею Варшавською, триває масштабне будівництво гіпермаркету національної мережі торгових центрів «Епіцентр». Для зручності покупців біля об'єкту торгівлі збудують майданчик для паркування автомобілів на 91 машиномісце.Про це йдеться у повідомленні про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у містобудівній документації, розміщеному на офіційному сайті Ковельської міської ради, передає КОВЕЛЬ POST У новому гіпермаркеті продаватимуть матеріали для будівництва та ремонту, інвентар господарського призначення для дому, саду та городу, меблі та побутову техніку, товари для оздоблення житла у форматі «від і до».Відомо, завершити спорудження об'єкта планують до кінця літа 2019 року.Зміни до детального плану території стосуються земельної ділянки площею 1,6835 га, яка перебуває у приватній власності (належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К») для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Проектом уточнюється площа забудови торгового комплексу і його транспортне обслуговування.Зазначають, площа забудови об’єкта торгівлі складатиме 5320,0 кв.м, площа мощення - 10372,7 кв.м, площа озеленення – 1142,3 кв.м. Для належного обслуговування торгового комплексу передбачається влаштування майданчика для паркування автомобілів на 91 машиномісце.Детальна інформація за посиланням тут

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