вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Біля «Епіцентру», який будують у Ковелі, облаштують парковку на 91 авто

Біля «Епіцентру», який будують у Ковелі, облаштують парковку на 91 авто
У Ковелі на вулиці Володимирській, 135 а, на перетині з вулицею Варшавською, триває масштабне будівництво гіпермаркету національної мережі торгових центрів «Епіцентр». Для зручності покупців біля об'єкту торгівлі збудують майданчик для паркування автомобілів на 91 машиномісце.

Про це йдеться у повідомленні про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у містобудівній документації, розміщеному на офіційному сайті Ковельської міської ради, передає КОВЕЛЬ POST.

У новому гіпермаркеті продаватимуть матеріали для будівництва та ремонту, інвентар господарського призначення для дому, саду та городу, меблі та побутову техніку, товари для оздоблення житла у форматі «від і до».

Відомо, завершити спорудження об'єкта планують до кінця літа 2019 року.

Зміни до детального плану території стосуються земельної ділянки площею 1,6835 га, яка перебуває у приватній власності (належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К») для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Проектом уточнюється площа забудови торгового комплексу і його транспортне обслуговування.

Зазначають, площа забудови об’єкта торгівлі складатиме 5320,0 кв.м, площа мощення - 10372,7 кв.м, площа озеленення – 1142,3 кв.м. Для належного обслуговування торгового комплексу передбачається влаштування майданчика для паркування автомобілів на 91 машиномісце.

Детальна інформація за посиланням тут.
Біля «Епіцентру», який будують у Ковелі, облаштують парковку на 91 авто

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, "Епіцентр", будівництво, автопарковка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зловили людей, які продавали на ринку «незаконну» рибу
Сьогодні, 16:14
У Києві на ходу загорілася маршрутка з пасажирами. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:02
Біля «Епіцентру», який будують у Ковелі, облаштують парковку на 91 авто
Сьогодні, 15:53
На Волині у підприємця вилучили 95 тонн ягід чорниці
Сьогодні, 15:36
Загиблий український ведучий передчував свою смерть
Сьогодні, 15:14
Схожі новини
У Ковелі хочуть розбудувати мікрорайон У Ковелі хочуть розбудувати мікрорайон
03 травень, 03:12
На Волині будують ще один «Епіцентр» На Волині будують ще один «Епіцентр»
18 квітень, 14:48
«Укрзалізниця» планує збудувати у Ковелі підстанцію за 75 мільйонів гривень «Укрзалізниця» планує збудувати у Ковелі підстанцію за 75 мільйонів гривень
25 березень, 02:32
З миру по нитці: у Ковелі небайдужі організували будівництво літнього майданчика для дітей-сиріт. ФОТО З миру по нитці: у Ковелі небайдужі організували будівництво літнього майданчика для дітей-сиріт. ФОТО
23 березень, 22:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селищі на Волині біля багатоповерхівки – аварійна електроопора
Сьогодні, 16:20
 0
На Волині зловили людей, які продавали на ринку «незаконну» рибу
Сьогодні, 16:14
 0
У Києві на ходу загорілася маршрутка з пасажирами. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:02
 0
Біля «Епіцентру», який будують у Ковелі, облаштують парковку на 91 авто
Сьогодні, 15:53
 0
На Волині у підприємця вилучили 95 тонн ягід чорниці
Сьогодні, 15:36
 0
Медіа
відео
1/8
﻿