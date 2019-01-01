«Бажання змін принесе користь країні»: Моклиця записав звернення до лучан*

Кандидат у народні депутати від Луцьказвернувся до лучан напередодні виборів до Верховної Ради, що відбудуться вже 21 липня.У своєму відеозверненні Моклиця підсумував передвиборчу кампанію, розповів про чорний піар проти нього та закликав людей починати усі зміни із себе.Кандидат у нардепи зазначив, що за цю коротку передвиборчу кампанію він провів десятки зустрічей у дворах, де чув безліч нарікань і зауважень, серед яких найчастіше були прохання навести біля будинків. Але Юрій Моклиця радить кожному почати змінюватися і дбати щонайменше про те, до чого маєш стосунок.Моклиця переконаний, що країна починається із людей. «Не просіть мене чи когось зробити вам лавочку або покосити бур’яни. Я цього не зроблю і ніхто не зробить. Але якщо ви зберетесь із сусідами, щоб зробити це самим, я обіцяю, що прийду, допоможу і візьму з собою в подарунок банку якісної фарби», – говорить кандидат лучанам.Юрій Моклиця переконує, що він завжди підтримує зміни і прагне змінюватися сам. У відео розповів, що на одній з таких «дворових» зустрічей його запросили спробувати поплавати на спортивних байдарках на базі ДЮСШ «Олімп». Вже наступного дня кандидат пішов отримувати цей новий для себе досвід.«Початок був багатообіцяючий, давався взнаки досвід плавання на туристичних байдарках, і я навіть місцями, визнаю, поводив себе надто самовпевнено. Проте, спроба самостійного запливу на байдарці (а вона дуже вузька і важко тримати рівновагу) завершилась тим, що я перевернувся. І це при тому, що мені на човен примусово вчепили поплавки для додаткової рівноваги», – зізнається Юрій Моклиця і каже, що це – абсолютно дрібна історія в масштабі всесвіту, проте, за той короткий проміжок часу він пережив весь той набір емоцій, що супроводжує людину, яка щось змінює.«Спочатку це ентузіазм, інтрига, цікаво починати щось нове, потім хвилювання, а раптом щось піде не так, потім перші спроби і розуміння того, що ти щось вмієш, але не все так просто, далі – падіння, щось пішло не так, страх, розпач, потім зусилля, ривок, останній шанс, - і перший в житті заплив.Чого я добився врешті? Я щось змінив. Маленьке. Але це бажання змін супроводжує мене все моє життя, і я дуже сподіваюсь, що саме це бажання змінювати і змінюватись принесе користь моїй країні», – передає почуття Юрій Моклиця.Коротко згадав Моклиця і своїх конкурентів на виборчих перегонах, адже, з його слів, проти нього саме завершується чергова хвиля чорного піару. «Якщо хтось нервується, значить я все роблю правильно», – говорить кандидат від партії «Європейська Солідарність» Юрій Моклиця.