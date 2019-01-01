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Розповіли, як лучанам уберегти здоров'я через забруднене повітря

Розповіли, як лучанам уберегти здоров'я через забруднене повітря
Норма аміаку у Луцьку подекуди перевищена у 22 рази. Таким повітрям змушені дихати люди.

Розповіла начальник відділу екології Луцької міської ради Оксана Тарабанюкв ефірі ток-шоу «Протилежний погляд LIVE», - пише Конкурент.

Вона зауважила, що пік ситуації із смородом спадає. Фахівці, які працювали у робочій групі, розробили рекомендації людям у період найбільшого смороду.

“Перш за все, ми рекомендували не гуляти з дітьми на вулиці та намагатися все-таки не відкривати шибки, щоб менше потрапляв цей запах у повітря. На жаль, нам не вдалося у цьому році навіть на підставі оцих лабораторних досліджень довести вплив цього смороду і цих інгредієнтів, які його створюють, на здоров’я людей. Тому що навіть в медичній літературі немає методик, як розрахувати цей вплив. Знаємо теоретично, наприклад, які побічні дії внаслідок тривалого впливу і так далі“, – прокоментувала Оксана Тарабанюк.

Зазначила, що дуже мало людей зверталися у медичні заклади, щоб можна було зібрати достатню статистику, побачити якусь динаміку, закономірність проявів тих чи інших хвороб. Люди в основному скаржилися на загальне порушення здоров’я, на головні болі, на психоемоційні розлади. Лікарі діагностують загальні захворювання та захворювання дихальних шляхів.

«Запах – це одне, а як виявити, які він впливає на організм – зовсім інше. Наприклад, дивлячись на барду, можна сказати, що вона начебто концентрована, але потрібно провести дослідження – мелясна вона чи не мелясна. Тому я підходжу до цього виважено. Приміром, усі ті автомобілі, які були піймані, - потрібно робити аналіз і щоб усе було задокументовано», – додав заснованик ГО ГР «Свідомі» Тарас Шкітер.

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Теги: Луцьк, сморід, поради, ток-шоу
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