У луцькому виші навчатимуть лікарів

У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки з`явиться нова спеціальність.Волинський виш отримав ліцензію на підготовку магістрів на біологічному факультеті за спеціальністю 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», - йдеться на сторінці навчального закладу у Facebook.Прийом абітурієнтів здійснюватимуть на базі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання за кошти фізичних або юридичних осіб. Ліцензований обсяг у 2019 році - 100 осіб.Для цього, всім охочим стати лікарем потрібно такі сертифікати ЗНО:1) українська мова та література (мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом – 100);2) біологія або хімія (мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом - 150);3) математика або фізика (мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом – 150).Щоб отримати більше інформації, телефонуйте за номерами: 0963785228, 0509070904.