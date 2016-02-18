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У луцькому виші навчатимуть лікарів

У луцькому виші навчатимуть лікарів
У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки з`явиться нова спеціальність.

Волинський виш отримав ліцензію на підготовку магістрів на біологічному факультеті за спеціальністю 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», - йдеться на сторінці навчального закладу у Facebook.

Прийом абітурієнтів здійснюватимуть на базі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання за кошти фізичних або юридичних осіб. Ліцензований обсяг у 2019 році - 100 осіб.

Для цього, всім охочим стати лікарем потрібно такі сертифікати ЗНО:

1) українська мова та література (мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом – 100);

2) біологія або хімія (мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом - 150);

3) математика або фізика (мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом – 150).

Щоб отримати більше інформації, телефонуйте за номерами: 0963785228, 0509070904.

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Теги: СНУ, Волинь, Луцьк, медицина
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