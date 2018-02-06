Завод «Богдан Моторс» отримав замовлення від армії на 78 мільйонів гривень
Сьогодні, 07:14
В середині липня Автоскладальний завод №2 компанії "Богдан Моторс" отримав 78,2 мільйона гривень на виконання таємної угоди з Міноборони в рамках державного оборонного замовлення.
Про це повідомляє "Економічна правда", посилаючись голову експертної організації StateWatch Гліба Канєвського.
Гроші перераховані з рахунку Державної казначейської служби на приватний рахунок "Богдан Моторс", відкритий в "ОТП банку".
За що саме сплачено гроші - кількість авто та вартість за одиницю - не вказано. Разом з тим, цього року прес-служба "Богдан" повідомила, що корпорація підписала нові контракти із Міністерством оборони на постачання оновлених санітарних машин "Богдан 2251" та вантажівок "Богдан 6317" до Збройних сил України.
"Державне оборонне замовлення на цей рік сформоване, ще коли Олег Гладковський обіймав посаду першого заступника Секретаря РНБО, тож до кінця року саме "Богдан Моторс" буде забезпечувати армію транспортом", - вважає Канєвський.
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Про це повідомляє "Економічна правда", посилаючись голову експертної організації StateWatch Гліба Канєвського.
Гроші перераховані з рахунку Державної казначейської служби на приватний рахунок "Богдан Моторс", відкритий в "ОТП банку".
За що саме сплачено гроші - кількість авто та вартість за одиницю - не вказано. Разом з тим, цього року прес-служба "Богдан" повідомила, що корпорація підписала нові контракти із Міністерством оборони на постачання оновлених санітарних машин "Богдан 2251" та вантажівок "Богдан 6317" до Збройних сил України.
"Державне оборонне замовлення на цей рік сформоване, ще коли Олег Гладковський обіймав посаду першого заступника Секретаря РНБО, тож до кінця року саме "Богдан Моторс" буде забезпечувати армію транспортом", - вважає Канєвський.
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