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На волинському залізничному вокзалі «на гарячому» взяли контрабандиста

На волинському залізничному вокзалі «на гарячому» взяли контрабандиста
Чоловіка, який намагався приховати тютюнові вироби під рудою завантаженою до вагону потягу закордонного прямування, виявила 19 липня зранку міжвідомча група силових структур на Волині.

В ході проведення слідчих дій підакцизні товари в кількості 2750 пачок цигарок вилучили, повідомляє Держприкордонслужба.

Група в складі співробітників оперативних підрозділів Північного регіонального управління, Національної поліції та представників залізниці на залізничному вокзалі затримала громадянина України, який саме здійснював завантаження сигарет під сипучий вантаж корисних копалин. Потяг з рудою проходив формування до відправлення в Польщу.

Заходи правоохоронцями проводилися за доручення Ковельської місцевої прокуратури в рамках кримінального провадження за ст. 199 КК України.

На цей час досудове розслідування у вказаному провадженні триває.

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Теги: контрабанда, руда, потяг, Волинь
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