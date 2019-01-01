На волинському залізничному вокзалі «на гарячому» взяли контрабандиста
Сьогодні, 12:05
Чоловіка, який намагався приховати тютюнові вироби під рудою завантаженою до вагону потягу закордонного прямування, виявила 19 липня зранку міжвідомча група силових структур на Волині.
В ході проведення слідчих дій підакцизні товари в кількості 2750 пачок цигарок вилучили, повідомляє Держприкордонслужба.
Група в складі співробітників оперативних підрозділів Північного регіонального управління, Національної поліції та представників залізниці на залізничному вокзалі затримала громадянина України, який саме здійснював завантаження сигарет під сипучий вантаж корисних копалин. Потяг з рудою проходив формування до відправлення в Польщу.
Заходи правоохоронцями проводилися за доручення Ковельської місцевої прокуратури в рамках кримінального провадження за ст. 199 КК України.
На цей час досудове розслідування у вказаному провадженні триває.
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В ході проведення слідчих дій підакцизні товари в кількості 2750 пачок цигарок вилучили, повідомляє Держприкордонслужба.
Група в складі співробітників оперативних підрозділів Північного регіонального управління, Національної поліції та представників залізниці на залізничному вокзалі затримала громадянина України, який саме здійснював завантаження сигарет під сипучий вантаж корисних копалин. Потяг з рудою проходив формування до відправлення в Польщу.
Заходи правоохоронцями проводилися за доручення Ковельської місцевої прокуратури в рамках кримінального провадження за ст. 199 КК України.
На цей час досудове розслідування у вказаному провадженні триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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