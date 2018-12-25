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На «Устилузі» у волинянина відібрали п'ять ножів

На «Устилузі» у волинянина відібрали п'ять ножів
Учора, 20 липня, на міжнародному пункті пропуску «Устилуг» в автомобілі Renault Master у 49-річного жителя Локачинського району прикордонники виявили п’ять ножів.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. П’ять ножів, які мають ознаки холодної зброї, виявили у волинянина під час проходження ним митного контролю. Небезпечні предмети направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення дослідження.

Слідчі за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті визначає покарання у вигляді штрафу до 850 грн. або громадських робіт на строк від 120 до 240 годин, або арешту на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк від двох до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Устилуг, кордон, ножі, поліція
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