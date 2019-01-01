На Волині майже сотні дільниць може не вистачити бюлетенів

На Волині 96 виборчих дільниць отримали на 1-64 бюлетенів для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі менше, ніж виборців у списку.Про це стало відомо після аналізу спостерігачами ОПОРИ протоколів окружних виборчих комісій про передачу бюлетенів дільничним виборчим комісіям.З’ясувалося, що низка дільниць отримала меншу кількість бюлетенів, ніж кількість виборців у списку на день складення протоколів.Зокрема, в окрузі 19 таких дільниць 26. Таким чином, «нестача» тут коливається від 1 до 26 бюлетенів. Замало бюлетенів отримали дільниці №070003 (84 бюлетенів при 90 виборцях у списку), №070004 (144 при 149 виборцях у списку), №070007 (76 при 79 виборцях у списку), №070008 (108 при 109 виборцях у списку), №070011 (56 при 58 виборцях у списку), №070014 (192 при 193 виборцях у списку), №070016 (60 при 65 виборцях у списку), №070026 (152 при 153 виборцях у списку), №070035 (200 при 208 виборцях у списку), №070037 (116 при 118 виборцях у списку), №070042 (156 при 158 виборцях у списку), №070044 (220 при 224 виборцях у списку), №070049 (56 при 60 виборцях у списку), №070056 (52 при 60 виборцях у списку), №070058 (112 при 113 виборцях у списку), №070060 (196 при 198 виборцях у списку), №070061 (140 при 141 виборцях у списку), №070176 (144 при 148 виборцях у списку), №070183 (172 при 173 виборцях у списку), №070186 (780 при 786 виборцях у списку), №070595 (116 при 118 виборцях у списку), №070035 (200 при 208 виборцях у списку), №070037 (116 при 118 виборцях у списку), №070607 (72 при 73 виборцях у списку), №070609 (108 при 134 виборцях у списку), №070610 (92 при 93 виборцях у списку), №070641 (628 при 654 виборцях у списку), №070651 (168 при 193 виборцях у списку).Так, в окрузі №20 17 таких дільниць. Таким чином, «нестача» тут коливається у межах 1-13 бюлетенів. Замало бюлетенів отримали дільниці №070498 (980 бюлетенів при 981 виборцю у списку), №070501 (1580 при 1581 виборцю у списку), №070509 (448 при 449 виборцях у списку), №070803 (172 при 173 виборцях у списку), №070813 (672 при 677 виборцях у списку), №070087 (68 при 70 виборцях у списку), №070137 (188 при 189 виборцях у списку), №070146 (100 при 102 виборцях у списку), №070440 (48 при 51 виборцю у списку), №070894 (352 при 361 виборцю у списку), №070897 (148 при 151 виборцю у списку), №070900 (200 при 202 виборцях у списку), №070916 (80 при 83 виборцях у списку), №070925 (416 при 429 виборцях у списку), №070931 (364 при 365 виборцях у списку), №070932 162 (156 при 162 виборцях у списку), №070939 (140 при 143 виборцях у списку).В окрузі №21 дільниць із «дефіцитом» бюлетенів, тобто таких, яким передали бюлетенів менше, виявили 30. Тут на дільницях «бракує» від 1 до 64 бюлетенів. Йдеться про дільниці №070349 (отримали 48 бюлетенів при 50 виборцях у списку), №070350 (104 при 106 виборцях у списку), №070357 (136 при 137 виборцях у списку), №070365 (64 при 67 виборцях у списку), №070369 (72 при 76 виборцях у списку), №070370 (1320 при 1335 виборцях у списку), №070395 (56 при 60 виборцях у списку), №070396 (72 при 74 виборцях у списку), №070403 (704 при 708 виборцях у списку), №070406 (488 при 495 виборцях у списку), №070431 (88 при 91 виборцю у списку), №070762 (480 при 496 виборцях у списку), №070768 (1624 при 1632 виборцях у списку), №070771 (424 при 425 виборцях у списку), №070775 (1232 при 1237 виборцях у списку), №070868 (48 при 51 виборцю у списку), №070874 (160 при 161 виборців у списку), №070942 (1408 при 1443 виборцях у списку), №070943 (1584 при 1591 виборцю у списку), №070944 (1000 при 1020 виборцях у списку), №070945 (168 при 232 виборцях у списку), №070946 (904 при 953 виборцях у списку), №070947 (264 при 305 виборцях у списку), №070950 (776 при 782 виборцях у списку), №070958 (376 при 395 виборцях у списку), №070959 (984 при 993 виборцях у списку), №070963 (40 при 47 виборцях у списку), №070970 (384 при 385 виборцях у списку), №070997 (1160 при 1169 виборцях у списку), №071001 (840 при 845 виборцях у списку).В окрузі №23 дільниць, яким передали менше бюлетенів, ніж на день передачі, було осіб у списку виборців - 22. На переважній більшості бракує 1-4 бюлетенів, однак рекордний показник - 33 бюлетені. Таким чином, «нестача» може трапитися на дільницях №070284 (отримали 720 бюлетенів при 726 виборцях у списку), №070289 (272 при 286 виборцях у списку), № 070314 (328 при 332 виборцях у списку), №070332 (76 при 77 виборцях у списку), №070548 (152 при 153 виборцях у списку), №070553 (140 при 143 виборцях у списку), №070555 (208 при 209 виборцях у списку), №070564 (624 при 626 виборцях у списку), №070565 (556 при 564 виборцях у списку), №070567 (1428 при 1438 виборцях у списку), №070574 (40 при 44 виборцях у списку), №070575 (136 при 139 виборцях у списку), № 070581 (404 при 410 виборцях у списку), №070586 (848 при 881 виборцях у списку), №070587 (344 при 348 виборцях у списку), №070658 (1948 при 1952 виборцях у списку), №070698 (224 при 226 виборцях у списку), №070706 (52 при 55 виборцях у списку), №070710 (1156 при 1162 виборцях у списку), №070713 (116 при 118 виборцях у списку), №070719 (652 при 653 виборцях у списку) та №070725 (48 при 51 виборцю у списку).В окрузі №22 лише одна дільниця з «різницею» бюлетенів. На ДВК № 071070 передали 136 бюлетенів при 138 виборцях у списку.Зауважимо, що також по області понад три десятки дільниць отримали таку саму кількість бюлетенів, як і кількість виборців у списку виборців. Йдеться переважно про малі виборчі дільниці. Тож якщо там проголосувати прийдуть усі виборці, у разі якщо хтось «зіпсує» бюлетень, замінити його буде нічим.Відповідно до частини 8 статті 80 Закону України «Про вибори народних депутатів України» виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі та в одномандатному окрузі для кожної виборчої дільниці кожного одномандатного округу виготовляються у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, які включені до списку виборців на відповідній виборчій дільниці відповідного одномандатного округу, з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів у межах поліграфічного листа при їх виготовленні.