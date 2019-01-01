У Луцьку на двох дільницях вгамовували п'яних виборців

В обласному центрі поліцейські склали на 28-річного лучанина адміністративний протокол за ч.1 ст.178 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Громадянин прийшов на виборчу дільницю на проспекті Соборності в стані алкогольного сп’яніння та поводив себе зухвало, ображаючи громадську мораль. На зауваження правоохоронців не реагував. Поліцейські склали на правопорушника адмінпротокол за фактом появи у громадському місці в п’яному вигляді.Санкція статті передбачає попередження або накладення штрафу від 17 до 85 грн. Аналогічний випадок стався ще на одній із дільниць обласного центру. Нині з правопорушником спілкуються поліцейські.