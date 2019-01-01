У селі на Волині блискавка влучила у підводу: чоловік – у реанімації





Інцидент трапився 20 липня в післяобідню пору - пише газета



Зазначається, що постраждав і чоловік, котрий їхав на возі і тримав у руках віжки. Його забрала «швидка», і нині він потерпілий перебуває у реанімаційному відділенні центральної районної лікарні.



Хлопчик, який допомагав того дня батькові та сидів на возі, не постраждав.



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