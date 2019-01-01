У селі на Волині блискавка влучила у підводу: чоловік – у реанімації
Сьогодні, 11:17
У селі Рудка Любешівського орайону блискавка вдарила у підводу, якою місцевий житель віз солому до свого обійстя. У результаті кінь загинув на місці.
Інцидент трапився 20 липня в післяобідню пору - пише газета Нове життя.
Зазначається, що постраждав і чоловік, котрий їхав на возі і тримав у руках віжки. Його забрала «швидка», і нині він потерпілий перебуває у реанімаційному відділенні центральної районної лікарні.
Хлопчик, який допомагав того дня батькові та сидів на возі, не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився 20 липня в післяобідню пору - пише газета Нове життя.
Зазначається, що постраждав і чоловік, котрий їхав на возі і тримав у руках віжки. Його забрала «швидка», і нині він потерпілий перебуває у реанімаційному відділенні центральної районної лікарні.
Хлопчик, який допомагав того дня батькові та сидів на возі, не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку просять відремонтувати аварійний міст. ФОТО
Сьогодні, 11:28
У селі на Волині блискавка влучила у підводу: чоловік – у реанімації
Сьогодні, 11:17
У Львові водій влетів у огорожу, вийшов з авто та помер
Сьогодні, 11:08
Троє полеглих атовців стануть почесними громадянами Луцька
Сьогодні, 11:07