Знімав на телефон: на Дніпропетровщині дід зґвалтував 13-річну дівчинку
Сьогодні, 12:11
На Дніпропетровщині поліція затримала чоловіка, який зґвалтував дівчинку.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник глави Національної поліції В'ячеслав Аброськін.
Зазначається, що 28-річна жінка, мешканка Дніпропетровської області, перед тим як виїхати на цілодобову роботу, залишила своїх дітей: 13-річну і 3-річну доньку, бабусі та нерідному діду 1954 р.н.
Після того, як мати повернулася з роботи старша донька повідомила, що дідусь в ніч на 21 липня вчинив відносно неї дії сексуального характеру.
"Цей виродок всю ніч ґвалтував дитину природнім та неприроднім шляхом, і фотографував оголену дівчинку на мобільний телефон", - йдеться у повідомлені
Чоловіка затримали поліцейські і встановили, що раніше він вже неоднарозово був засуджений за зґвалтування.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник глави Національної поліції В'ячеслав Аброськін.
Зазначається, що 28-річна жінка, мешканка Дніпропетровської області, перед тим як виїхати на цілодобову роботу, залишила своїх дітей: 13-річну і 3-річну доньку, бабусі та нерідному діду 1954 р.н.
Після того, як мати повернулася з роботи старша донька повідомила, що дідусь в ніч на 21 липня вчинив відносно неї дії сексуального характеру.
"Цей виродок всю ніч ґвалтував дитину природнім та неприроднім шляхом, і фотографував оголену дівчинку на мобільний телефон", - йдеться у повідомлені
Чоловіка затримали поліцейські і встановили, що раніше він вже неоднарозово був засуджений за зґвалтування.
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