Знімав на телефон: на Дніпропетровщині дід зґвалтував 13-річну дівчинку

На Дніпропетровщині поліція затримала чоловіка, який зґвалтував дівчинку.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник глави Національної поліціїЗазначається, що 28-річна жінка, мешканка Дніпропетровської області, перед тим як виїхати на цілодобову роботу, залишила своїх дітей: 13-річну і 3-річну доньку, бабусі та нерідному діду 1954 р.н.Після того, як мати повернулася з роботи старша донька повідомила, що дідусь в ніч на 21 липня вчинив відносно неї дії сексуального характеру."Цей виродок всю ніч ґвалтував дитину природнім та неприроднім шляхом, і фотографував оголену дівчинку на мобільний телефон", - йдеться у повідомленіЧоловіка затримали поліцейські і встановили, що раніше він вже неоднарозово був засуджений за зґвалтування.