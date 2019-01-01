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Знімав на телефон: на Дніпропетровщині дід зґвалтував 13-річну дівчинку

Знімав на телефон: на Дніпропетровщині дід зґвалтував 13-річну дівчинку
На Дніпропетровщині поліція затримала чоловіка, який зґвалтував дівчинку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник глави Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

Зазначається, що 28-річна жінка, мешканка Дніпропетровської області, перед тим як виїхати на цілодобову роботу, залишила своїх дітей: 13-річну і 3-річну доньку, бабусі та нерідному діду 1954 р.н.

Після того, як мати повернулася з роботи старша донька повідомила, що дідусь в ніч на 21 липня вчинив відносно неї дії сексуального характеру.

"Цей виродок всю ніч ґвалтував дитину природнім та неприроднім шляхом, і фотографував оголену дівчинку на мобільний телефон", - йдеться у повідомлені

Чоловіка затримали поліцейські і встановили, що раніше він вже неоднарозово був засуджений за зґвалтування.

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Теги: зґвалтування, дитина
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