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Округ №21: Івахів зі значним відривом переміг кандидата від «Слуги народу». РЕЗУЛЬТАТИ

Округ №21: Івахів зі значним відривом переміг кандидата від «Слуги народу». РЕЗУЛЬТАТИ
Відомі остаточні результати підрахунку голосів виборців на одномандатному виборчому окрузі №21. Його межі: місто Ковель, Ковельський, Ратнівський, Старовижівський, Шацький райони.

Відомості оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії.

Так, вкотре перемогу, а отже й депутатський мандат від округу №21 здобуває чинний нардеп Івахів Степан Петрович (самовисування). У нього - 44,88% голосів виборців (33 560 людей).

На другому місці - кандидат від політичної партії "Слуга народу" Лев Андрій Миколайович. За нього проголосувало 25,22% виборців (18 862 людей).

Третє місце за кількістю голосів - у кандидата Сінчука Богдана Володимировича від політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". У нього - 8,61% голосів (6 440 людей).

Четверте місце за кількістю голосів - у кандидата Поліщука Юрія Петровича від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода". У нього - 8,45% голосів (6 319 людей).

Як виглядають нижчі щаблі результатів голосування, пропонуємо переглянути у таблиці.

Округ №21: Івахів зі значним відривом переміг кандидата від «Слуги народу». РЕЗУЛЬТАТИ



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Теги: парламентські вибори, остаточні результати, переможець
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