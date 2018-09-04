Округ №21: Івахів зі значним відривом переміг кандидата від «Слуги народу». РЕЗУЛЬТАТИ





Відомості оприлюднили на сайті



Так, вкотре перемогу, а отже й депутатський мандат від округу №21 здобуває чинний нардеп Івахів Степан Петрович (самовисування). У нього - 44,88% голосів виборців (33 560 людей).



На другому місці - кандидат від політичної партії "Слуга народу" Лев Андрій Миколайович. За нього проголосувало 25,22% виборців (18 862 людей).



Третє місце за кількістю голосів - у кандидата Сінчука Богдана Володимировича від політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". У нього - 8,61% голосів (6 440 людей).



Четверте місце за кількістю голосів - у кандидата Поліщука Юрія Петровича від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода". У нього - 8,45% голосів (6 319 людей).



Як виглядають нижчі щаблі результатів голосування, пропонуємо переглянути у таблиці.









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