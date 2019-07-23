Назвали, які продукти вбивають молодість. РЕЙТИНГ
Сьогодні, 20:18
Старіння можна сповільнити, якщо слідкувати за раціоном харчування. Вчені назвали продукти, котрі негативно впливають на стан організму і пришвидшують старіння.
Про це повідомляють Факти ictv, посилаючись на MedikForum.
Рейтинг продуктів такий:
Фахівці запевняють, що цукор пошкоджує клітини й уповільнює синтез колагену, що забезпечує еластичність і пружність шкіри.
Через надмірну кількість солі в організмі затримуються рідини, а це провокує виникнення мішків під очима, набряків обличчя, рук і ніг.
На стан шкіри обличчя й емалі зубів чинять негативний вплив енергетики. Кофеїн у таких напоях призводить до аритмії, а кава як окремий напій зневоднює організм і призводить до утворення зморшок та мікротріщин.
Зловживання алкоголем негативно впливає на стан шкіри.
Також до передчасного старіння призводять продукти з кукурудзи, через дисбаланс омега 3 і омега 6, потрібних для боротьби зі зморшками. Кофеїн у великих кількостях, здатний спричинити зневоднення, що погано позначиться на шкірі.
На стан шкіри та загальний вигляд тіла негативно впливає перероблене м’ясо, наприклад, ковбаса чи подібні продукти. Також у список продуктів увійшли солодощі і випічка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють Факти ictv, посилаючись на MedikForum.
Рейтинг продуктів такий:
Фахівці запевняють, що цукор пошкоджує клітини й уповільнює синтез колагену, що забезпечує еластичність і пружність шкіри.
Через надмірну кількість солі в організмі затримуються рідини, а це провокує виникнення мішків під очима, набряків обличчя, рук і ніг.
На стан шкіри обличчя й емалі зубів чинять негативний вплив енергетики. Кофеїн у таких напоях призводить до аритмії, а кава як окремий напій зневоднює організм і призводить до утворення зморшок та мікротріщин.
Зловживання алкоголем негативно впливає на стан шкіри.
Також до передчасного старіння призводять продукти з кукурудзи, через дисбаланс омега 3 і омега 6, потрібних для боротьби зі зморшками. Кофеїн у великих кількостях, здатний спричинити зневоднення, що погано позначиться на шкірі.
На стан шкіри та загальний вигляд тіла негативно впливає перероблене м’ясо, наприклад, ковбаса чи подібні продукти. Також у список продуктів увійшли солодощі і випічка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Роз'яснили про порядок розмитнення автомобілів
Сьогодні, 20:53
Скільки відпочиватимуть українці у серпні
Сьогодні, 20:38
Назвали, які продукти вбивають молодість. РЕЙТИНГ
Сьогодні, 20:18
На Волині – штормове попередження на середу, 24 липня
Сьогодні, 20:00
За «Карпати» гратиме волинський футболіст
Сьогодні, 19:50