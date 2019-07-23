Назвали, які продукти вбивають молодість. РЕЙТИНГ





Про це повідомляють



Рейтинг продуктів такий:



Фахівці запевняють, що цукор пошкоджує клітини й уповільнює синтез колагену, що забезпечує еластичність і пружність шкіри.



Через надмірну кількість солі в організмі затримуються рідини, а це провокує виникнення мішків під очима, набряків обличчя, рук і ніг.



На стан шкіри обличчя й емалі зубів чинять негативний вплив енергетики. Кофеїн у таких напоях призводить до аритмії, а кава як окремий напій зневоднює організм і призводить до утворення зморшок та мікротріщин.



Зловживання алкоголем негативно впливає на стан шкіри.



Також до передчасного старіння призводять продукти з кукурудзи, через дисбаланс омега 3 і омега 6, потрібних для боротьби зі зморшками. Кофеїн у великих кількостях, здатний спричинити зневоднення, що погано позначиться на шкірі.



На стан шкіри та загальний вигляд тіла негативно впливає перероблене м’ясо, наприклад, ковбаса чи подібні продукти. Також у список продуктів увійшли солодощі і випічка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Старіння можна сповільнити, якщо слідкувати за раціоном харчування. Вчені назвали продукти, котрі негативно впливають на стан організму і пришвидшують старіння.Про це повідомляють Факти ictv , посилаючись на MedikForum.Фахівці запевняють, щопошкоджує клітини й уповільнює синтез колагену, що забезпечує еластичність і пружність шкіри.Через надмірну кількістьв організмі затримуються рідини, а це провокує виникнення мішків під очима, набряків обличчя, рук і ніг.На стан шкіри обличчя й емалі зубів чинять негативний вплив. Кофеїн у таких напоях призводить до аритмії, аяк окремий напій зневоднює організм і призводить до утворення зморшок та мікротріщин.Зловживаннянегативно впливає на стан шкіри.Також до передчасного старіння призводять продукти, через дисбаланс омега 3 і омега 6, потрібних для боротьби зі зморшками. Кофеїн у великих кількостях, здатний спричинити зневоднення, що погано позначиться на шкірі.На стан шкіри та загальний вигляд тіла негативно впливає, наприклад, ковбаса чи подібні продукти. Також у список продуктів увійшли

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