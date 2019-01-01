На Волині – штормове попередження на середу, 24 липня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології
У Луцьку вночі без опадів, вдень короткочасні дощі та грози.
Температура повітря вночі приблизно +13...+15, вдень – +23...+25. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.м.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології
У Луцьку вночі без опадів, вдень короткочасні дощі та грози.
Температура повітря вночі приблизно +13...+15, вдень – +23...+25. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.м.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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