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На Волині – штормове попередження на середу, 24 липня

На Волині – штормове попередження на середу, 24 липня
У середу у Волинській області оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології

У Луцьку вночі без опадів, вдень короткочасні дощі та грози.

Температура повітря вночі приблизно +13...+15, вдень – +23...+25. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.м.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь, штормове попередження
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