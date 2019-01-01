На Волині – штормове попередження на середу, 24 липня





Про це повідомляє



У Луцьку вночі без опадів, вдень короткочасні дощі та грози.



Температура повітря вночі приблизно +13...+15, вдень – +23...+25. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.м.

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