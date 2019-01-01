Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька

У 2020-му році Театральний майдан Луцька зазнає реконструкції.З цього приводу сьогодні, 24 липня, відбулася нарада під головуванням радника міського голови, - йдеться на сайті Луцької міської ради.Участь в її роботі взяли заступник міського голови, головний архітектор міста, в.о. директора департаменту житлово-комунального господарства. Також до обговорення цього серйозного проекту долучили сучасних архітекторівта Левка, які мають новаторське та сучасне бачення.Учасники наради обговорювали концепцію, яку напрацювали в архітектурній майстерні “Балан та Стельмащук”. Оскільки реконструкція головної площі міста робиться не на один десяток років, тому її вирішили допрацювати та внести корективи.Ігор Поліщук повідомив, що місто має декілька концепцій реконструкції Театрального майдану, а щоб визначити найкращу з усіма поправками, нині тривають професійні дискусії та фахові обговорення. До реалізації найкращої концепції приступлять наступного року. В той же час, ремонт фонтану на майдані розпочнуть робити цьогоріч.“Театральний майдан має бути функціональним, естетично красивим, а також мати родзинку, що приваблюватиме людей”, - зазначив радник міського голови.У свою чергу, головний архітектор міста Веніамін Туз зазначив, що в містобудівному плані реконструкція майдану дуже складна річ, адже його оточує величезний набір будівель.Архітектори зауважили, що вкрай важливо розуміти, як в майбутньому буде експлуатуватися майдан, адже необхідно опрацювати напрямки руху громадян. За їх словами, варто зробити зелений деревний бар’єр, який відділить площу від активного перехрестя проспекту Волі та вулиці Винниченка. Разом з тим, об’єкти різних епох та різної складності, які розміщенні на майдані, необхідно підвести під єдиний стиль, щоб утворилась цілісна картина.До вподоби митцям проект плоского сухого фонтану з функцією амфітеатру. Вони вбачають його і як місце під сцену для різноманітних концертів.