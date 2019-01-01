У Луцьку штраф за неправильне паркування можна заплатити з телефону





Заплатити штраф можна в онлайн-режимі, - повідомляє департамент муніципальної варти у Луцьку.



Завдяки



«Щоб скористатися даною послугою, необхідно мати при собі лише Повідомлення/Постанову про порушення правил зупинки, стоянки, парковки та банківську картку», - повідомляють муніципали.



Для сплати штрафу потрібно ввести такі дані: номер повідомлення/постанови, прізвище, ім'я та по батькові, контактний номер телефону, суму штрафу та номер банківської картки. До оплати приймаються будь-які картки Visa і MasterCard.



Введення даних займає не більш 5 хвилин, після натискання кнопки «Оплатити» гроші зараховуються.

Квитанцію про оплату можна роздрукувати або отримати на електронну пошту.



Для того щоб потрапити на сайт онлайн оплати штрафу достатньо зісканувати QR - код який розміщений в кінці повідомлення/постанови.



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