У Луцьку штраф за неправильне паркування можна заплатити з телефону
24 липень, 23:14
Відтепер, порушники правили зупинки, стоянки та парковки у Луцьку, можуть заплатити штраф без відвідин відділення банку.
Заплатити штраф можна в онлайн-режимі, - повідомляє департамент муніципальної варти у Луцьку.
Завдяки онлайн-сервісу, сплатити штрафи можна на мобільному гаджеті, або персональному комп'ютері.
«Щоб скористатися даною послугою, необхідно мати при собі лише Повідомлення/Постанову про порушення правил зупинки, стоянки, парковки та банківську картку», - повідомляють муніципали.
Для сплати штрафу потрібно ввести такі дані: номер повідомлення/постанови, прізвище, ім'я та по батькові, контактний номер телефону, суму штрафу та номер банківської картки. До оплати приймаються будь-які картки Visa і MasterCard.
Введення даних займає не більш 5 хвилин, після натискання кнопки «Оплатити» гроші зараховуються.
Квитанцію про оплату можна роздрукувати або отримати на електронну пошту.
Для того щоб потрапити на сайт онлайн оплати штрафу достатньо зісканувати QR - код який розміщений в кінці повідомлення/постанови.
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Заплатити штраф можна в онлайн-режимі, - повідомляє департамент муніципальної варти у Луцьку.
Завдяки онлайн-сервісу, сплатити штрафи можна на мобільному гаджеті, або персональному комп'ютері.
«Щоб скористатися даною послугою, необхідно мати при собі лише Повідомлення/Постанову про порушення правил зупинки, стоянки, парковки та банківську картку», - повідомляють муніципали.
Для сплати штрафу потрібно ввести такі дані: номер повідомлення/постанови, прізвище, ім'я та по батькові, контактний номер телефону, суму штрафу та номер банківської картки. До оплати приймаються будь-які картки Visa і MasterCard.
Введення даних займає не більш 5 хвилин, після натискання кнопки «Оплатити» гроші зараховуються.
Квитанцію про оплату можна роздрукувати або отримати на електронну пошту.
Для того щоб потрапити на сайт онлайн оплати штрафу достатньо зісканувати QR - код який розміщений в кінці повідомлення/постанови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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