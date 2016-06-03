У Луцьку відремонтують прибудинкову територію за півтора мільйона гривень





Вчора, 24 липня, відбулась зустріч з мешканцями будинку на вулиці Чекаліна,11, для обговорення проекту капітального ремонту прибудинкової території, - повідомляє



Так, у ній взяли участь радник міського голови Ігор Поліщук, депутат міської ради Юрій Безпятко та заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк.



Зустріч була організована для того, щоб обговорити ремонт прибудинкової території, вислухати пропозиції, побажання, зауваження мешканців до проекту ремонтних робіт.



Радник міського голови Ігор Поліщук сказав, що такі обговорення проводяться, щоб кожен охочий міг долучитись та внести свої пропозиції.



Заступник директора департаменту ЖКГ Микола Осіюк розповів, що проектом передбачено вкладання бруківки на тротуарах, асфальту на проїжджій частині, встановлення освітлення, дитячого майданчика, облаштування парковки для автомобілів, зеленої зони, об'єктів благоустрою. Вартість робіт становить близько 1,5 мільйони гривень Ремонтні роботи розпочались 24 липня та, за словами Ігоря Поліщука, повинні завершитись до 1 вересня.



Мешканці будинку підтримали проект, внісши свої корективи, що стосувалися розміщення дитячого майданчика.





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