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У Луцьку просять заборонити водіям маршруток їздити в шортах та з оголеним торсом

У Луцьку просять заборонити водіям маршруток їздити в шортах та з оголеним торсом
У Луцьку просять підняти культуру перевезення пасажирів у маршрутних таксі.

Відповідне звернення зареєстрував Василь Олійник.

«Заборонити водіям маршрутних таксі слухати музику під час перевезення пасажирів. Це відволікає водія від дороги, що може призвести до ДТП», – йдеться у повідомленні.

Також лучанин просить зобов'язати перевізників заборонити водіям маршрутних таксі керувати транспортом у майках, шортах, тапочках чи з оголеним торсом.

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Теги: петиція, Луцьк
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Коментарі 1
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Видно, шо в одні луцкі женщіни, дивлячись на оголені торси воділ стають до них неравнодушними і починають, як стриптизерам, запихати в шорти гривняки ! А в других - піднімається давлєніє ! А де увага тоді до мужчин-пасажирів ! Не мона так !
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