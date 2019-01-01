У Луцьку просять заборонити водіям маршруток їздити в шортах та з оголеним торсом





Відповідне



«Заборонити водіям маршрутних таксі слухати музику під час перевезення пасажирів. Це відволікає водія від дороги, що може призвести до ДТП», – йдеться у повідомленні.



Також лучанин просить зобов'язати перевізників заборонити водіям маршрутних таксі керувати транспортом у майках, шортах, тапочках чи з оголеним торсом.

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