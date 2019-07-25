Синоптик попереджає українців про нову хвилю похолодання





Такий прогноз погоди дала синоптик Наталія Діденко у своєму



Так, впродовж 26, 27 та 28 липня у більшості областей України пройдуть локальні короткочасні дощі, подекуди з грозами.



"Характер опадів буде короткочасним, зливи чергуватимуться із сонячними проясненнями. Часом атмосферний фронт обмежиться збільшенням хмарності, без суттєвих опадів", - йдеться у повідомлені.



Найкомфортнішою передбачається погода в кінці тижня у південній частині України – буде багато сонця, переважатиме суха повітряна маса.



Температура повітря особливо порадує відпочивальників, протягом дня +26+29 градусів, при сильнішому сонячному нагріванні місцями до +30 градусів.



На решті території України стовпчики термометрів коливатимуться у комфортних межах, +24+27 градусів. У Карпатах очікують впродовж дня +19+24 градуси, на високогір’ї +15+19 градусів, тому туристам слід подбати про відповідний одяг.



З початку наступного тижня в Україну знову прийде похолодання. Температура повітря знижуватиметься у денні години від +20+25 градусів до +18+23 градусів. Проте південна частина належатиме спекотній повітряній масі, очікується +26+30 градусів. І лише 1 серпня зниження температури повітря дійде і до півдня України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найближчими днями в Україні метеорологічні умови не зазнають особливих змін.Такий прогноз погоди дала синоптику своєму блозі Так, впродовж 26, 27 та 28 липня у більшості областей України пройдуть локальні короткочасні дощі, подекуди з грозами."Характер опадів буде короткочасним, зливи чергуватимуться із сонячними проясненнями. Часом атмосферний фронт обмежиться збільшенням хмарності, без суттєвих опадів", - йдеться у повідомлені.Найкомфортнішою передбачається погода в кінці тижня у південній частині України – буде багато сонця, переважатиме суха повітряна маса.Температура повітря особливо порадує відпочивальників, протягом дня +26+29 градусів, при сильнішому сонячному нагріванні місцями до +30 градусів.На решті території України стовпчики термометрів коливатимуться у комфортних межах, +24+27 градусів. У Карпатах очікують впродовж дня +19+24 градуси, на високогір’ї +15+19 градусів, тому туристам слід подбати про відповідний одяг.З початку наступного тижня в Україну знову прийде похолодання. Температура повітря знижуватиметься у денні години від +20+25 градусів до +18+23 градусів. Проте південна частина належатиме спекотній повітряній масі, очікується +26+30 градусів. І лише 1 серпня зниження температури повітря дійде і до півдня України.

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