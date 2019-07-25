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Синоптик попереджає українців про нову хвилю похолодання

Синоптик попереджає українців про нову хвилю похолодання
Найближчими днями в Україні метеорологічні умови не зазнають особливих змін.

Такий прогноз погоди дала синоптик Наталія Діденко у своєму блозі.

Так, впродовж 26, 27 та 28 липня у більшості областей України пройдуть локальні короткочасні дощі, подекуди з грозами.

"Характер опадів буде короткочасним, зливи чергуватимуться із сонячними проясненнями. Часом атмосферний фронт обмежиться збільшенням хмарності, без суттєвих опадів", - йдеться у повідомлені.

Найкомфортнішою передбачається погода в кінці тижня у південній частині України – буде багато сонця, переважатиме суха повітряна маса.

Температура повітря особливо порадує відпочивальників, протягом дня +26+29 градусів, при сильнішому сонячному нагріванні місцями до +30 градусів.

На решті території України стовпчики термометрів коливатимуться у комфортних межах, +24+27 градусів. У Карпатах очікують впродовж дня +19+24 градуси, на високогір’ї +15+19 градусів, тому туристам слід подбати про відповідний одяг.

З початку наступного тижня в Україну знову прийде похолодання. Температура повітря знижуватиметься у денні години від +20+25 градусів до +18+23 градусів. Проте південна частина належатиме спекотній повітряній масі, очікується +26+30 градусів. І лише 1 серпня зниження температури повітря дійде і до півдня України.



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Теги: синоптики, прогноз, погода, Наталка Діденко, похолодання
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