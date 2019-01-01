Понад 20 сіл Горохівського району залишились без газу
Сьогодні, 13:24
У Горохівському районі у зв’язку з ремонтно-профілактичними роботами на газорозподільній станції понад 20 сіл тимчасово сидять без газу.
Про це інформує прес-служба ПАТ "Волиньгаз".
Тимчасово газопостачання буде припинене в таких селах: Жуківець, Скірче, Мирне, Бережанка, Мирне Десятина, Михлин, Загаї, Шклинь, Шклинь-2, Сенкевичівка, Губин, Ниви Губинські, Угринів, Діброва, Колбань, Колодеже, Наталин, Жабче, Новосілки, Мислині, Красів.
У населених пунктах Горохівського району мешкає 2 369 споживачів газу.
Відновлення газопостачання (при обмеженні газопостачання) відбудеться з 17:00 години 25 липня.
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Про це інформує прес-служба ПАТ "Волиньгаз".
Тимчасово газопостачання буде припинене в таких селах: Жуківець, Скірче, Мирне, Бережанка, Мирне Десятина, Михлин, Загаї, Шклинь, Шклинь-2, Сенкевичівка, Губин, Ниви Губинські, Угринів, Діброва, Колбань, Колодеже, Наталин, Жабче, Новосілки, Мислині, Красів.
У населених пунктах Горохівського району мешкає 2 369 споживачів газу.
Відновлення газопостачання (при обмеженні газопостачання) відбудеться з 17:00 години 25 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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