Розбещення сусідом 6-річної дівчинки на Волині: жахливі подробиці інциденту





Нагадаємо, 25-го липня у Благодатному



Заявниця повідомила, що 48-річний сусід вчинив розпусні дії щодо її малолітньої онуки.



Начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук повідомив деталі. Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК, пред’являють підозру та сьогодні ж буде вирішуватися питання про обрання запобіжного заходу.



«Вчора надійшло повідомлення про те, що в Благодатному щодо неповнолітньої дитини, якій 6 років, скоїли дії, пов’язані з розбещенням. На місце виїхала слідчо-оперативна група та дільничні, що займаються справами неповнолітніх», – розповів Галащук .



Розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2ст. 156 Кримінального кодексу України – розбещення неповнолітніх.



Керівник нововолинської поліції повідомив, що дівчинка знала чоловіка, бо вони живуть по сусідству. Під приводом того, що купить морозива, 6-річна дитина поїхала скутером з чоловіком до магазину. Після того він її завіз на квартиру.



В присутності батьків та психолога, після події допитали дівчинку. Вона розповіла, що сусід оголив геніталії та казав брати в руки та в рот статевий орган.



Чоловік, що вчиняв розпусні дії, у скоєному зізнався. Сказав, що був у стані сильного алкогольного сп’яніння та не розумів, що робить. Власних дітей він не має, одружений.



За дії з розбещення малолітньої дитини чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.



Проводиться досудове розслідування в ході якого будуть встановленні та перевіренні всі обставини кримінального правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли про педофіла з Волині, який розбещував дитину.Нагадаємо, 25-го липня у Благодатному поліція затримала чоловіка, який показував статеві органи 6-річній дівчинці . Правоохоронців про подію повідомила бабуся жертви, - пише Буг Заявниця повідомила, що 48-річний сусід вчинив розпусні дії щодо її малолітньої онуки.Начальник Нововолинського відділення поліціїповідомив деталі. Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК, пред’являють підозру та сьогодні ж буде вирішуватися питання про обрання запобіжного заходу.«Вчора надійшло повідомлення про те, що в Благодатному щодо неповнолітньої дитини, якій 6 років, скоїли дії, пов’язані з розбещенням. На місце виїхала слідчо-оперативна група та дільничні, що займаються справами неповнолітніх», – розповів Галащук .Розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2ст. 156 Кримінального кодексу України – розбещення неповнолітніх.Керівник нововолинської поліції повідомив, що дівчинка знала чоловіка, бо вони живуть по сусідству. Під приводом того, що купить морозива, 6-річна дитина поїхала скутером з чоловіком до магазину. Після того він її завіз на квартиру.В присутності батьків та психолога, після події допитали дівчинку. Вона розповіла, що сусід оголив геніталії та казав брати в руки та в рот статевий орган.Чоловік, що вчиняв розпусні дії, у скоєному зізнався. Сказав, що був у стані сильного алкогольного сп’яніння та не розумів, що робить. Власних дітей він не має, одружений.За дії з розбещення малолітньої дитини чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.Проводиться досудове розслідування в ході якого будуть встановленні та перевіренні всі обставини кримінального правопорушення.

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