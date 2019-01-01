Фермерський ринок біля РАЦСу у Луцьку таки буде

У Луцьку фермерам дозволили торгівлю сільськогосподарською продукцією на проспекті Соборності між будинками №18 і 20.Відповідне розпорядження підписав виконувач повноважень Луцького міського головиЗокрема, Пустовіт дозволив Асоціації фермерів та приватних землевласників Волинської області до кінця цього року продавати сільськогосподарську продукцію власного виробництва на вже згаданій території двічі на тиждень - у вівторок та п’ятницю.Зауважимо, що територія для ринку - це площа перед приміщенням РАЦСу.Деякий час ринок не функціонував, оскільки мерія не давала на це відповідного дозволу.