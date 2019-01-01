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Фермерський ринок біля РАЦСу у Луцьку таки буде

Фермерський ринок біля РАЦСу у Луцьку таки буде
У Луцьку фермерам дозволили торгівлю сільськогосподарською продукцією на проспекті Соборності між будинками №18 і 20.

Відповідне розпорядження підписав виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт.

Зокрема, Пустовіт дозволив Асоціації фермерів та приватних землевласників Волинської області до кінця цього року продавати сільськогосподарську продукцію власного виробництва на вже згаданій території двічі на тиждень - у вівторок та п’ятницю.

Зауважимо, що територія для ринку - це площа перед приміщенням РАЦСу.

Деякий час ринок не функціонував, оскільки мерія не давала на це відповідного дозволу.


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Теги: ринок, фермери, Луцьк, РАЦС, Григорій Пустовіт
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Коментарі 1
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Атмосфера фермерського базару й атмосфера Будинку Щастя несумісні!
Поросячий вереск, кукурікання, стійкий запах навозу.
Весільні кортежі, наречені з довжелезними фатами муситимуть прохати непоступливих газдів розступитися з їх крамом й пропустити їх до Будинку Щастя.
А скільки місцевих аліків вимагатимуть відкупних горілкою від абсолютно незнайомих весіль.
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