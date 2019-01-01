На Волині діти підпалили казарму колишнього танкового полку. ФОТО





Про це повідомляє місцеве видання



Враховуючи, що територія колишнього танкового полку знаходиться в підпорядкуванні Міністерства оборони, місцеві пожежники повідомили про факт військових.



На місці працювали військові пожежники. За попередньою версією – приміщення підпалили діти, які гралися на території казарми.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському близько обіду в приміщенні покинутої казарми танкового полку сталася пожежаПро це повідомляє місцеве видання Буг Враховуючи, що територія колишнього танкового полку знаходиться в підпорядкуванні Міністерства оборони, місцеві пожежники повідомили про факт військових.На місці працювали військові пожежники. За попередньою версією – приміщення підпалили діти, які гралися на території казарми.

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