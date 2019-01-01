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На Волині діти підпалили казарму колишнього танкового полку. ФОТО

На Волині діти підпалили казарму колишнього танкового полку. ФОТО
У Володимирі-Волинському близько обіду в приміщенні покинутої казарми танкового полку сталася пожежа

Про це повідомляє місцеве видання Буг.

Враховуючи, що територія колишнього танкового полку знаходиться в підпорядкуванні Міністерства оборони, місцеві пожежники повідомили про факт військових.

На місці працювали військові пожежники. За попередньою версією – приміщення підпалили діти, які гралися на території казарми.

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Теги: Волинь, Володимир-Волинський, пожежа
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