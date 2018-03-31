Голлівудська зірка хоче придбати курорт на Закарпатті





Комплекс знаходиться в передгір'ї Карпат в 20 кілометрах від Ужгорода, - повідомляє



Сторони близькі до компромісу, але поки що обговорюють деталі угоди. Очікується, що вона повинна бути закрита до кінця літа. А в майбутньому році з подачі Періс «Деренівська Купіль» повинна прийняти один з найпопулярніших міжнародних конкурсів краси.



За нашою інформацією, вперше про цей курорт американська актриса і модель дізналася навесні минулого року, коли виступала на відкритті готелю у Львові. До Львова Хілтон прилітала разом зі своїм бойфрендом Крісом Зілка, дідусь якого народився в Україні. Тоді і виникла ідея про інвестування в українську індустрію розваг. У листопаді 2018 року Періс розлучилася з Крісом. Але не з ідеєю покупки комплексу.



«Деренівська Купіль» знаходиться в урочищі Деренівка і пропонує гостям 130 сучасних номерів в готельно-оздоровчому комплексі «Ірис» з аква-зоною, розважальним центром і SPA-комплексом «Срібні Терми». Фішка комплекса - дендропарк з колекцією в 5 тисяч насаджень і цілюща вода (поруч відкритий завод мінеральних вод).

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