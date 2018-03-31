вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Голлівудська зірка хоче придбати курорт на Закарпатті

Голлівудська зірка хоче придбати курорт на Закарпатті
Американська актриса і спадкоємиця найбільшої в світі мережі готелів вже кілька тижнів веде діалог щодо придбання українського комплексу «Деренівська Купіль»

Комплекс знаходиться в передгір'ї Карпат в 20 кілометрах від Ужгорода, - повідомляє Укрінформ із посиланням на власні джерела.

Сторони близькі до компромісу, але поки що обговорюють деталі угоди. Очікується, що вона повинна бути закрита до кінця літа. А в майбутньому році з подачі Періс «Деренівська Купіль» повинна прийняти один з найпопулярніших міжнародних конкурсів краси.

За нашою інформацією, вперше про цей курорт американська актриса і модель дізналася навесні минулого року, коли виступала на відкритті готелю у Львові. До Львова Хілтон прилітала разом зі своїм бойфрендом Крісом Зілка, дідусь якого народився в Україні. Тоді і виникла ідея про інвестування в українську індустрію розваг. У листопаді 2018 року Періс розлучилася з Крісом. Але не з ідеєю покупки комплексу.

«Деренівська Купіль» знаходиться в урочищі Деренівка і пропонує гостям 130 сучасних номерів в готельно-оздоровчому комплексі «Ірис» з аква-зоною, розважальним центром і SPA-комплексом «Срібні Терми». Фішка комплекса - дендропарк з колекцією в 5 тисяч насаджень і цілюща вода (поруч відкритий завод мінеральних вод).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, Закарпаття, Періс Хілтон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чоловік ґвалтував 8-річну дочку дружини
Сьогодні, 01:13
Голлівудська зірка хоче придбати курорт на Закарпатті
Сьогодні, 00:32
27 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку – весільний бум
26 липень, 23:31
На Волині діти підпалили казарму колишнього танкового полку. ФОТО
26 липень, 22:59
Схожі новини
До Львова прилетіла Періс Хілтон До Львова прилетіла Періс Хілтон
31 березень, 2018, 11:55
В Угорщині - нова провокація Росії: акція за «самовизначення Закарпаття» В Угорщині - нова провокація Росії: акція за «самовизначення Закарпаття»
13 жовтень, 2017, 23:06
На Закарпатті керівник поліції прикривав вирубку лісів На Закарпатті керівник поліції прикривав вирубку лісів
24 квітень, 2016, 23:28
На Закарпатті іменами загиблих воїнів АТО назвуть вулиці На Закарпатті іменами загиблих воїнів АТО назвуть вулиці
02 квітень, 2016, 01:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чоловік ґвалтував 8-річну дочку дружини
Сьогодні, 01:13
 0
Голлівудська зірка хоче придбати курорт на Закарпатті
Сьогодні, 00:32
 0
27 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку – весільний бум
26 липень, 23:31
 0
На Волині діти підпалили казарму колишнього танкового полку. ФОТО
26 липень, 22:59
 0
Медіа
відео
1/8
﻿