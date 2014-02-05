Хресна хода у Києві зібрала майже 300 тисяч прихильників УПЦ (МП). ФОТО
Сьогодні, 16:46
27 липня, напередодні свята Хрещення Русі, відбувся хресний хід прихильників УПЦ (МП) із чудотворними святинями до Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.
Про це повідомляє пресслужба церкви.
Після завершення молебню на Володимирській гірці, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій разом із представниками Помісних Православних Церков, єпископатом та духовенством Української Православної Церкви очолив цю ходу.
В УПЦ (МП) заявляють, що в молитовній ході цього року взяли участь 300 тисяч православних вірян — таку цифру під час брифінгу озвучив Керуючий справами УПЦ митрополит Антоній.
Велелюдна хода прямувала центральними вулицями Києва до Києво-Печерської Лаври, де розпочалося всенічне бдіння.
Біля поклінного хреста на вулиці Грушевського Блаженніший Владика разом з усім духовенством та мирянами помолився за упокій душ тих, хто загинув у трагічних подіях лютого 2014 року.
Хресний хід супроводжували великі святині: мощі святого благовірного князя Володимира — Хрестителя Русі; Стопа апостола Андрія Первозваного; мощі 18-ти святих сповідників: святителя Луки Кримського, преподобного Алексія Карпаторуського, преподобного Лаврентія Чернігівського, преподобного Кукши Одеського, священномученика Володимира (Богоявленського), преподобного Амфілохія Почаївського, святого праведного Петра Калнишевського, Собору 11-ти Святогірських святих та 5 чудотворних ікон: Почаївська ікона Пресвятої Богородиці, Зимненська ікона Божої Матері, Касперівська ікона Божої Матері, Святогірська ікона Богородиці, Ікона «Успіння Богородиці» з Києво-Печерської Лаври.
Після завершення Хресного ходу та всенічного бдіння чудотворні святині будуть доступні для поклоніння віруючим у храмі преподобних Антонія та Феодосія Печерських Києво-Печерської Лаври під час всенічного бдіння і всю ніч та наступного дня, 28 липня, під час Божественної літургії.
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Про це повідомляє пресслужба церкви.
Після завершення молебню на Володимирській гірці, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій разом із представниками Помісних Православних Церков, єпископатом та духовенством Української Православної Церкви очолив цю ходу.
В УПЦ (МП) заявляють, що в молитовній ході цього року взяли участь 300 тисяч православних вірян — таку цифру під час брифінгу озвучив Керуючий справами УПЦ митрополит Антоній.
Велелюдна хода прямувала центральними вулицями Києва до Києво-Печерської Лаври, де розпочалося всенічне бдіння.
Біля поклінного хреста на вулиці Грушевського Блаженніший Владика разом з усім духовенством та мирянами помолився за упокій душ тих, хто загинув у трагічних подіях лютого 2014 року.
Хресний хід супроводжували великі святині: мощі святого благовірного князя Володимира — Хрестителя Русі; Стопа апостола Андрія Первозваного; мощі 18-ти святих сповідників: святителя Луки Кримського, преподобного Алексія Карпаторуського, преподобного Лаврентія Чернігівського, преподобного Кукши Одеського, священномученика Володимира (Богоявленського), преподобного Амфілохія Почаївського, святого праведного Петра Калнишевського, Собору 11-ти Святогірських святих та 5 чудотворних ікон: Почаївська ікона Пресвятої Богородиці, Зимненська ікона Божої Матері, Касперівська ікона Божої Матері, Святогірська ікона Богородиці, Ікона «Успіння Богородиці» з Києво-Печерської Лаври.
Після завершення Хресного ходу та всенічного бдіння чудотворні святині будуть доступні для поклоніння віруючим у храмі преподобних Антонія та Феодосія Печерських Києво-Печерської Лаври під час всенічного бдіння і всю ніч та наступного дня, 28 липня, під час Божественної літургії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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