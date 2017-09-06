Під час акції у центрі Москви затримали понад 400 людей: є поранені. ВІДЕО





Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала жорстко затримувати всіх, хто прийшов на акцію, інформує



Затриманих, за даними порталу «ОВД-Инфо», який моніторить ситуацію, доправляють у віддалені від центру відділення поліції.



Поліція застосовує кийки під час затримання, тому є поранені.







За повідомленнями, серед затриманих є і випадкові перехожі, а не лише ті, хто прийшов на акцію.



Мітинг біля московської мерії в центрі міста 27 липня минулого тижня анонсував опозиційний політик Олексій Навальний. Він запропонував провести безстрокову акцію протесту з вимогою допустити кандидатів, які не зареєстровані, до участі у виборах у Московську міську думу. 24 липня суд заарештував Навального на 30 діб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російські силовики затримали вже понад 400 людей у центрі Москви. 27 липня там близько десятка опозиційних і незалежних політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, збиралися провести масову зустріч з виборцями.Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала жорстко затримувати всіх, хто прийшов на акцію, інформує Радіо Свобода Затриманих, за даними порталу «ОВД-Инфо», який моніторить ситуацію, доправляють у віддалені від центру відділення поліції.Поліція застосовує кийки під час затримання, тому є поранені.За повідомленнями, серед затриманих є і випадкові перехожі, а не лише ті, хто прийшов на акцію.Мітинг біля московської мерії в центрі міста 27 липня минулого тижня анонсував опозиційний політик. Він запропонував провести безстрокову акцію протесту з вимогою допустити кандидатів, які не зареєстровані, до участі у виборах у Московську міську думу. 24 липня суд заарештував Навального на 30 діб.

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