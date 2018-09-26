На волинській шахті загинув гірник





Про це пише



Інцидент трапився 28 липня на глибині 270 метрів. Ідентифікували особу загиблого – це Шевчук Леонід Володимирович.



Як зазначили у виданні, у волинянина – травма голови, не сумісна з життям. Помер на місці.



Чоловік перебував на відстані 500 метрів від шахтного ствола. Імовірно, піднявся чи висунувся з електровоза. Збило каску. Виявив його вже за кілька хвилин гірничий майстер.



На «Бужанську» виїздили працівники гірничорятувального загону з лікарем, він і констатував смерть. Обставини нещасного випадку з’ясують правоохоронці й відомча комісія.



Як розповів виданню директор шахти Анатолій Фролов, керівництво копальні вже зустрілося з удовою гірника. Всі витрати на поховання взяло на себе підприємство. Поховають чоловіка у вівторок, 30 липня.



Усі належні виплати родині загиблого нададуть найближчим часом.



У Леоніда Шевчука лишилося двоє дорослих дітей. Дочка приїде на прощання з батьком із-за кордону.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost приносить щирі співчуття родині покійного.

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