На волинській шахті загинув гірник
Сьогодні, 11:12
На волинській шахті «Бужанська» загинув 48-річний мешканець Нововолинська.
Про це пише РАДАР.
Інцидент трапився 28 липня на глибині 270 метрів. Ідентифікували особу загиблого – це Шевчук Леонід Володимирович.
Як зазначили у виданні, у волинянина – травма голови, не сумісна з життям. Помер на місці.
Чоловік перебував на відстані 500 метрів від шахтного ствола. Імовірно, піднявся чи висунувся з електровоза. Збило каску. Виявив його вже за кілька хвилин гірничий майстер.
На «Бужанську» виїздили працівники гірничорятувального загону з лікарем, він і констатував смерть. Обставини нещасного випадку з’ясують правоохоронці й відомча комісія.
Як розповів виданню директор шахти Анатолій Фролов, керівництво копальні вже зустрілося з удовою гірника. Всі витрати на поховання взяло на себе підприємство. Поховають чоловіка у вівторок, 30 липня.
Усі належні виплати родині загиблого нададуть найближчим часом.
У Леоніда Шевчука лишилося двоє дорослих дітей. Дочка приїде на прощання з батьком із-за кордону.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost приносить щирі співчуття родині покійного.
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Про це пише РАДАР.
Інцидент трапився 28 липня на глибині 270 метрів. Ідентифікували особу загиблого – це Шевчук Леонід Володимирович.
Як зазначили у виданні, у волинянина – травма голови, не сумісна з життям. Помер на місці.
Чоловік перебував на відстані 500 метрів від шахтного ствола. Імовірно, піднявся чи висунувся з електровоза. Збило каску. Виявив його вже за кілька хвилин гірничий майстер.
На «Бужанську» виїздили працівники гірничорятувального загону з лікарем, він і констатував смерть. Обставини нещасного випадку з’ясують правоохоронці й відомча комісія.
Як розповів виданню директор шахти Анатолій Фролов, керівництво копальні вже зустрілося з удовою гірника. Всі витрати на поховання взяло на себе підприємство. Поховають чоловіка у вівторок, 30 липня.
Усі належні виплати родині загиблого нададуть найближчим часом.
У Леоніда Шевчука лишилося двоє дорослих дітей. Дочка приїде на прощання з батьком із-за кордону.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost приносить щирі співчуття родині покійного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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