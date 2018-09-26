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На волинській шахті загинув гірник

На волинській шахті загинув гірник
На волинській шахті «Бужанська» загинув 48-річний мешканець Нововолинська.

Про це пише РАДАР.

Інцидент трапився 28 липня на глибині 270 метрів. Ідентифікували особу загиблого – це Шевчук Леонід Володимирович.

Як зазначили у виданні, у волинянина – травма голови, не сумісна з життям. Помер на місці.

Чоловік перебував на відстані 500 метрів від шахтного ствола. Імовірно, піднявся чи висунувся з електровоза. Збило каску. Виявив його вже за кілька хвилин гірничий майстер.

На «Бужанську» виїздили працівники гірничорятувального загону з лікарем, він і констатував смерть. Обставини нещасного випадку з’ясують правоохоронці й відомча комісія.

Як розповів виданню директор шахти Анатолій Фролов, керівництво копальні вже зустрілося з удовою гірника. Всі витрати на поховання взяло на себе підприємство. Поховають чоловіка у вівторок, 30 липня.

Усі належні виплати родині загиблого нададуть найближчим часом.

У Леоніда Шевчука лишилося двоє дорослих дітей. Дочка приїде на прощання з батьком із-за кордону.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost приносить щирі співчуття родині покійного.

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Теги: смерть, Волинь, шахта, гірник
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