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Ремонти, реконструкція алеї поховань та пам’ятник ветеранам ВДВ: у Луцьку «перекроять» бюджет

Ремонти, реконструкція алеї поховань та пам’ятник ветеранам ВДВ: у Луцьку «перекроять» бюджет
У Луцьку хочуть внести низку змін до міського бюджету.

Про це йшлося у понеділок, 29 липня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що на ремонт та благоустрій школи №26 спрямують 1,4 мільйона гривень. Депутат Павло Данильчук поцікавився, що саме планують втілити за ці гроші.

«Зроблять всю площу перед школою і сходи», – відповів начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан. Виготовлятимуть проект щонайменше 2 тижні, тому ремонт не завершать до 1 вересня. Окрім того, понад 630 тисяч спрямують на ремонт другого поверху у музичній школі №2, де стінами пішли тріщини.

Надійшло звернення від громадської організації, яка встановлює пам’ятник на меморіалі «Вічна Слава» українським ветеранам ВДВ всіх поколінь, щодо виділення 30 тисяч на добудову постаменту. 25 тисяч спрямують мамі полеглого Героя на виготовлення пам’ятника її сину-воїну АТО, 325 тисяч перерозподілять на реабілітацію воїнів, 850 тисяч виділять «Луцькводоканалу» на погашення заборгованості на роботи щодо заміни водогону, які провели торік, реконструкція Алеї почесних поховань у Гаразджі обійдеться у 120 тисяч гривень, за які планують облаштувати водопровід та перенести вхід.

Також пропонують виділити водоканалу 300 тисяч для хімічного зневоднення та розчистки мулових карт, 312 тисяч – на виготовлення технічної документації на проведення робіт з рекультивації сміттєзвалища, 1,1 мільйона гривень заберуть з озеленення міста і направлять на капітальні видатки з будівництва мереж зовнішнього освітлення, капітальний ремонт ліфтів, проект інвентаризації футбольних полів, 120 тисяч спрямують на заміну вікон у школі №24.

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Теги: бюджет, гроші, Луцьк
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